Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei/lună pentru energie. Anunțul ANPIS

Roxana Tănase
contor curent
Foto cu caracter ilustrativ

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat, vineri, că persoanele care beneficiază deja de tichetul de energie nu trebuie să depună o nouă cerere, ca urmare a prelungirii acordării sprijinului pentru plata energiei electrice până la 31 decembrie 2026.

Acordarea sprijinului continuă automat pentru beneficiarii existenți, fără a fi necesare demersuri suplimentare, a precizat ANPIS.

Când este necesară depunerea unei noi cereri

„O nouă cerere este necesară doar în situația în care intervin modificări privind domiciliul sau componența familiei, caz în care actualizarea datelor trebuie realizată prin aplicația EPIDS”, a anunțat ANPIS.

Sprijinul acordat, potrivit ANPIS, este de 50 de lei pe lună și este destinat consumatorilor vulnerabili pentru plata facturilor la energia electrică, iar sumele pot fi utilizate în termen de 12 luni de la ultima încărcare.

Cine poate beneficia de tichetul de energie

Pot beneficia de tichetul de energie:

  • persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 de lei;
  • familiile cu venit net lunar pe membru de maximum 1.784 de lei;
  • persoanele cu domiciliul în România sau care dovedesc că locuiesc legal în țară.

Cum se face plata facturilor

Reamintim că sprijinul nu se acordă în numerar și nu se virează în cont bancar. Plata facturilor se realizează direct la oficiile poștale, doar pe baza facturii.

Unde poți solicita informații

Pentru informații, clarificări și asistență privind acordarea sprijinului pentru energia electrică, cetățenii pot contactaȘ

  • call-center-ul ANPIS la numărul 021 9309
  • poți transmite solicitări la adresa de e-mail [email protected].

