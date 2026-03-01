Ministerul Finanțelor lansează FIDELIS III: dobânzi de până la 7,10% neimpozabile

Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție a Programului FIDELIS. FIDELIS III se va desfășura în perioada 6–13 martie și vine cu dobânzi atractive de până la 7,10% pentru emisiunile în lei și de până la 6% pentru cele în euro.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot subscrie la titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București.

Cei care aleg să își investească economiile în Programul FIDELIS, ediția din martie, beneficiază de dobânzi atractive și neimpozabile:

Dobânzi neimpozabile în lei

5,90% – scadență la 2 ani

6,90% – scadență la 2 ani (pentru donatorii de sânge)

6,60% – scadență la 4 ani

7,10% – scadență la 6 ani

Dobânzi neimpozabile în euro

3,50% – scadență la 3 ani

4,50% – scadență la 5 ani

6% – scadență la 10 ani

Beneficii pentru donatorii de sânge

Tranșa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadență la 2 ani, este dedicată celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 octombrie 2025 și oferă o dobândă de 6,90%.

Donatorii-investitori beneficiază de un prag minim de subscriere redus, de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei.

Avantajele investiției în titlurile FIDELIS

Investitorii se bucură de mai multe facilități:

posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate și de a încasa dobânda aferentă perioadei de deținere, în funcție de prețul obținut pe bursă;

veniturile obținute din deținerea titlurilor sunt neimpozabile;

flexibilitate în administrarea și diversificarea portofoliului.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunile în lei și de 100 de euro pentru cele în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

