Povestea ARTSANI – “Totul pentru confortul tău”

În 2002, într-o perioadă în care piața materialelor de construcții abia începea să prindă contur, în Prahova se punea temelia unei afaceri de familie cu o viziune clară: să devină partenerul local de încredere pentru toți cei care construiesc, renovează sau visează la un cămin mai bun.

Așa s-a născut ARTSANI – un nume care astăzi este sinonim cu seriozitate, implicare și calitate.

Cu doar 10 angajați la început, ARTSANI a crescut pas cu pas, odată cu comunitatea. În 2006 compania s-a mutat în sediul actual, iar între 2012 și 2013 a trecut printr-o extindere majoră, adaptându-se la nevoile unui județ în continuă dezvoltare.

În 2015, a urmat o nouă etapă: deschiderea magazinului din Bușteni – o investiție importantă, menită să aducă produsele și serviciile ARTSANI mai aproape de zona montană a Prahovei.

De la un mic magazin local, ARTSANI a devenit astăzi unul dintre cele mai mari centre de bricolaj și construcții din județ, cu peste 22.500 mp în Ploiești și o echipă de 200 de specialiști instruiți continuu.

Filosofia companiei a rămas aceeași ca în prima zi:

reinvestirea constantă, extinderea gamei, profesionalizarea echipei și respectul față de client.

O companie românească, construită pe valori solide

Fiind un business 100% românesc, ARTSANI a înțeles mereu specificul local și a construit relații autentice cu clienții săi – clienți care, de fapt, sunt vecinii, prietenii și partenerii lor.

Așa s-a format o comunitate în jurul brandului: oameni obișnuiți, meșteșugari, antreprenori, firme de construcții, dar și marile proiecte care au schimbat fața orașului.

De peste 20 de ani, ARTSANI contribuie direct la dezvoltarea Prahovei, furnizând materiale pentru proiecte de referință precum AFI Ploiești, MRS Residence, cartiere rezidențiale din Ploiești și Păulești, dar și unități medicale și instituții publice.

Un loc unde găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta

Cu peste 35.000 de produse în stoc, ARTSANI acoperă toate nevoile unui proiect – de la fundație până la finisaje.

În magazinele din Ploiești și Bușteni găsești:

materiale de construcții

instalații și sanitare

termice & climatizare

gresie, faianță, decoruri

scule și echipamente profesionale

perdele, draperii, mobilier

produse pentru grădină

electrocasnice și soluții complete pentru amenajarea casei.

Produsele provin de la branduri de top la nivel internațional – Thrakon, Italia Star, TIEMME, Ceresit, Henkel, HOFFMAN Underfloor Heating, Legrand, Knauf, Soudal, Dedra, Ferro, Isover, și mulți alții – parteneriate de încredere construite în decenii.

Mai mult decât un magazin: un centru complet de soluții

ARTSANI este recunoscut nu doar pentru oferta variată, ci și pentru serviciile care transformă orice proiect într-o experiență simplă și încrezătoare:

consultanță gratuită

randări 3D pentru băi

montaj pentru pardoseli și uși

punere în funcțiune și service pentru centrale termice

mixare vopseluri și tencuieli

debitări la cerere

închiriere scule

transport la domiciliu

creditare direct in magazin

program de fidelitate dedicat clienților ARTSANI.

Investițiile constante, precum modernizarea parcului auto – 67 de vehicule de distribuție – și extinderea depozitelor, arată dorința companiei de a rămâne un reper al profesionalismului în regiune.

ARTSANI Astăzi – Un Brand Ancorat în Viitor

În 2024, schimbarea de acționariat marchează un nou capitol: investiții, digitalizare și extindere.

ARTSANI devine un brand tot mai puternic, pregătit să îmbine tradiția cu inovația și să își consolideze statutul de lider local în bricolaj și construcții.

Misiunea rămâne neschimbată:

să ofere prahovenilor tot ce au nevoie pentru confortul lor – produse bune, servicii profesioniste și o experiență de cumpărare corectă și prietenoasă.

Este povestea unei companii crescute sănătos, pas cu pas, împreună cu oamenii pe care îi deservește.

ARTSANI – acasă în Prahova, acolo unde fiecare proiect contează.