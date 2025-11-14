Rețeaua de magazine La Cocoș își continuă expansiunea accelerată la nivel național!

La Cocoș deschide oficial, pe 28 noiembrie, cel de-al saptelea hypermarket, la Arad, în locul fostului hypermarket Real/Remarkt, situat pe Calea Radnei, Nr 298. Cu ocazia inaugurării, clienții vor fi întâmpinați cu oferte speciale și promoții atractive!
Marea deschidere va avea loc vineri, 28 noiembrie. Magazinul din Arad va funcționa de luni până sâmbătă, în intervalul orar 07:30 – 20:30 și duminica de la 7:30 până la 19:30.
Fondat în 2014, la Ploiești de antreprenorul Iulian Nica, La Cocoș este cunoscut pentru politica prețurilor mici și pentru faptul că a fost primul hipermarket din România care a introdus conceptul cu trei niveluri de preț, în funcție de cantitatea achiziționată.
Ca parte a planului de dezvoltare stabilit împreună cu actualii investitori – plan ce prevede
inaugurarea a 12 noi locații și atingerea pragului de 1 miliard de euro în vânzări în următorii cinci ani – compania a deschis pe 24 ianuarie 2025, primul magazin din Brașov, în complexul comercial Brintex.
Ulterior, pe 24 septembrie 2025, a fost inaugurat magazinul din Pitești, în centrul comercial Supernova si pe 30 octombrie a fost deschis un nou hipermarket în Craiova, in locul fostului magazin Pic. La finalul acestei luni, compania va marca ultima inaugurare din acest an, în Arad — în spatiul fostului hipermarket Real/Remarkt, situat pe Calea Radnei.
Astfel, rețeaua La Cocoș va ajunge la șapte unități la nivel național și estimează vânzări de
aproximativ 300 de milioane de euro.
Din decembrie 2024, compania a atras în acționariat un consorțiu format din Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și fondurile de investiții Morphosis Capital și CEECAT Capital, care au preluat un pachet de 56% din acțiuni.
Deși majoritari, investitorii i-au oferit antreprenorului Iulian Nica — rămas cu 44% din acțiuni — drepturi depline de conducere, păstrând astfel viziunea și strategia inițială a brandului. Infuzia de capital adusă de către investitori are ca obiectiv deschiderea a 12 noi magazine și atingerea pragului de 1 miliard de euro în vânzări în următorii cinci ani.