Topul celor mai ieftini furnizori de energie

Față de 1 iulie, când a expirat plafonarea tarifelor la energia electrică pentru consumatorii casnici și persoane juridice, prețurile au mai scăzut, în medie, cu 20 de bani, la câțiva furnizori importanți.

Hidroelectrica, cel mai mic tarif

După trei luni și jumătate de la liberalizarea pieței de energie, cel mai ieftin furnizor rămâne Hidroelectrica. Compania de stat a ajuns la peste 900.000 de clienți, iar prețul mediu este de 1,07 lei/kWh.

Pe locul al doilea în topul celor mai ieftini furnizori se numără, potrivit unei analize hotnews bazată pe comparatorul de prețuri de pe site-ul ANRE, Nova Power&Gas, cu 1,18 lei/kWh.

Pe locul al treilea se situează Grenerg cu 1,20 lei/kW, urmat de PPC Energie – 1,30 lei/kWh și Premier Energy – 1,32 lei/kWh.

Restul clasamentului arată astfel: 6. E.ON Energie – 1,33 lei/kWh 7. Engie România – 1,35 lei/kWh 8. OMV Petrom – 1,372 lei/kWh 9. ICCO Energy 1,377 lei/kWh 10. Energy Core Development – 1,38 lei/kWh.

Ce oferte au furnizorii pentru clienții din Prahova

Potrivit calculatorului ANRE, clienții din Prahova au la dispoziție 84 de oferte de la furnizorii de energie electrică.

Cel mai mic tarif este la Hidroelectrica – 1,14 lei/kWh, urmat de Nova Power – 1,19 lei/kWh și Grenerg – 1,27 lei/kWh.

La polul opus, tarifele sunt 2,04 lei/kWh la Arlo, respectiv 2,40 lei/kWh la Hermes Energy Internațional.

Cel mai mare furnizor ca număr de clienți, Electrica Furnizare, are un tarif de 1,55 lei/kWh, iar Termo Ploiești – 1,92 lei/kWh.

Potrivit unei statistici recente transmisă de ANRE, în România sunt 8,7 milioane de consumatori de electricitate. Dintre aceștia, jumătate consumă mai puțin de 100 kWh pe lună.