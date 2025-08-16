- Publicitate -

România își menține rating-ul de țară la „BBB minus”. Anunțul Fitch

Fitch menține ratingul de țară al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.

Potrivit comunicatului, prognozele Fitch reliefează o creştere economică estimată la 0,7% în 2025 (similară cu 2024) şi un ritm de creştere de aproximativ 1,2% în 2026 şi 2027, susţinut de fondurile UE şi de redresarea economiei zonei euro.

Fitch prognozează că datoria publică va ajunge la 55% din PIB la finalul lui 2025, la 63,4% din PIB în 2027 şi că este posibil să ajungă la 70% până în 2029. Între factorii care ar putea îmbunătăţi ratingul sau perspectiva, Fitch evidenţiază:

  • consolidarea fiscală constantă şi reducerea susţinută a deficitului bugetar;
  • scăderea datoriei publice ca procent din PIB;
  • îmbunătăţirea poziţiei contului curent prin reducerea datoriei externe şi diminuarea riscurilor de finanţare externă.

Pe de altă parte, factorii care ar putea înrăutăţi ratingul României sunt lipsa unei consolidări fiscale suficiente pe termen mediu, o creştere semnificativă a raportului datorie publică/PIB şi afectarea credibilităţii politicilor publice, a stabilităţii macroeconomice şi a lichidităţii externe din cauza deficitelor gemene excesive.

„Decizia reconfirmării ratingului suveran este susţinută, în opinia agenţiei, de statutul de membru al Uniunii Europene şi de intrările de capital de la Uniunea Europeană care susţin convergenţa reală a veniturilor şi finanţarea externă, precum şi de evoluţia pozitivă a PIB-ului pe cap de locuitor şi a indicatorilor de guvernanţă, care se situează la niveluri superioare faţă de ţările din aceeaşi categorie de rating („BBB”)”, a arătat Ministerul Finanţelor, într-un comunicat de presă transmis vineri noapte.

Conform documentului, perspectiva negativă reflectă, în opinia agenţiei, deteriorarea semnificativă a finanţelor publice ale României, evidenţiată de un deficit fiscal mare şi de o creştere rapidă a raportului datorie publică ca procent din PIB.

