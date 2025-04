Maratonul pentru Educație Antreprenorială, mâine la Ploiești

CONAF Sucursala Prahova organizează miercuri, 16 aprilie 2025, semifinala „Maratonului pentru Educație Antreprenorială”, concursul de planuri de afaceri care are ca scop descoperirea vocației liceenilor și susținerea educației antreprenoriale cu aplicabilitate practică.

- Publicitate -

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) – Sucursala Prahova organizează pe 16 aprilie, la Teatrul „Toma Caragiu”, Ploiești, de la ora 12:00, semifinala concursului de planuri de afaceri „Maratonul pentru Educație Antreprenorială”, parte a programului național omonim. „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” are drept scop descoperirea vocației liceenilor și susținerea educației antreprenoriale cu aplicabilitate practică.

Programul se află la ediția a III a și este organizat în parteneriat cu Ministerul Educației, Universitatea de Vest din Timișoara și Asociația Națională a Antreprenorilor. Anul acesta „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” se va desfășura în 27 de județe, urmând ca marea finală să fie organizată pe 2 iunie, la București.

Într-un context profesional caracterizat de schimbări rapide și incertitudini constante, identificarea vocației personale și integrarea educației antreprenoriale în parcursul adolescenților devin imperative. CONAF oferă tinerilor posibilitatea de a-și descoperi pasiunile și talentele înnăscute, facilitând adaptarea lor în piața muncii aflată într-o continuă evoluție. Prin sesiuni de educație antreprenorială susținute de experți cu experiență, aceștia primesc instrumentele necesare pentru a transforma pasiunea în inițiative concrete, durabile și cu un impact real asupra societății.

Economic Țeapă pe Facebook în numele Media Galaxy Țepele în mediul online sunt din ce în ce mai dese în ultima perioadă. Recent, sub brand-ul Media Galaxy se desfășoară o campanie de...

- Publicitate -

Anul acesta, CONAF Sucursala Prahova împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova au organizat ore de educație antreprenorială pentru 850 elevi din 10 licee din Ploiesti, Băicoi, Mizil, Câmpina și Breaza.

La etapa județeană a concursului de planuri de afaceri vor participa 11 echipe formate din 4-6 elevi. În cadrul evenimentului vor fi prezenți reprezentanți de cel mai înalt rang ai autorităților locale, antreprenori cu notorietate, elevi și profesori. Juriul, format din antreprenori de renume, va puncta ideea de afaceri, punerea în aplicare, rezultatele prevăzute prin planul de afaceri, lucrul în echipă prin identificarea rolului corect pentru fiecare membru al echipei, precum și modalitatea de prezentare.

„Trăim un moment care transcende competiția în sine (…)”

Primele două echipe câștigătoare, calificate la finală, vor participa la prezentări și discuții susținute de organizatori, autorități locale implicate și antreprenori cu notorietate națională. Aceste discuții îi vor ajuta pe liceeni să-și înțeleagă mai bine interesele și potențialul în acest domeniu și le vor oferi o perspectivă valoroasă asupra lumii antreprenoriale.

- Publicitate -

„Trăim un moment care transcende competiția în sine. Maratonul pentru Educație Antreprenorială este, înainte de toate, o declarație despre viitorul nostru comun – despre visuri, curaj și începuturi autentice.

Am avut privilegiul să descoperim, aici, în Prahova, tineri cu idei de afaceri care au potențial economic, dar ne și obligă să ne revizuim standardele despre ce înseamnă creativitatea, inovația și gândirea strategică. De aceea, am susținut promovarea acestor idei la nivel local și național – pentru că valoarea reală nu are granițe geografice. Iar poate cel mai important lucru pe care îl învățăm în acest proces este că a venit momentul ca adulții să învețe de la adolescenți.

Tinerii ne arată, cu o sinceritate dezarmantă, că atunci când le oferi încredere, spațiu și un cadru corect, pot arăta lumii exact ceea ce contează: inițiativă, responsabilitate, și da – leadership autentic” a declarat Angelica Mirea, președinta CONAF Sucursala Prahova.

- Publicitate -

Economic Țeapă pe Facebook în numele Media Galaxy Țepele în mediul online sunt din ce în ce mai dese în ultima perioadă. Recent, sub brand-ul Media Galaxy se desfășoară o campanie de...

Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile.

Maratonul pentru Educație Antreprenorială, ediția a treia, este cel mai amplu program național dedicat descoperirii vocației tinerilor, adresându-se liceenilor cu abilități antreprenoriale, profesorilor, cât și antreprenorilor care vor întâlni în adolescenții înscriși la concurs angajații de mâine.

Partener principal: Auchan

Proiect inițiat de CONAF – Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin , Coorganizator Asociația Națională a Antreprenorilor

- Publicitate -

Parteneri naționali: Ministerul Educației, Universitatea de Vest din Timișoara, Bizz Club, UNICEF România, Patronatul Femeilor Antreprenor, Adservio.

Această inițiativă face parte din „Maratonul pentru Educație Antreprenorială”, program lansat în 2023 de Asociația Națională a Antreprenorilor (ANAA), în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin CONAF.

Parteneri locali: Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Primăria Municipiului Ploiești, Consiliul Județean Prahova, Instituția Prefectului Județului Prahova.

- Publicitate -

Sponsori locali: SULTAN ROMANIA, TIMKEN ROMANIA, ISYSTEMS AUTOMATION, ARFOC TEHNO, NAKIA NIV, BALKANICA ROMANIA, COMPAS COFFEE, AUTO ROTI, METROPOLITAN LIFE, MRS RESIDENCE, RODAV CLEAN, PLOIESTIUL IN CULORI, LEONIDAS, NEODERMASKIN, JOY PARK, EXCLUSIVE BEAUTY&STYLE, FIRST DENT, EXCLUISVE CAR GROUP, SCHNITZEL HAUS, LE BONBON, MEDLIFE- SPITAL LOTUS

Parteneri media principal : LACE MAGAZIN BY LOREDANA MARIN,

Parteneri media : RN TV, OBSERVATORUL PRAHOVEAN, DADA TV, KISS FM

- Publicitate -

Despre CONAF:

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai relevantă confederație din România care militează pentru eficientizarea dialogului cu autoritățile, conlucrarea pentru elaborarea de politici publice care să conducă la creștere economică sustenabilă și sprijină antreprenorii, recunoscându-le meritele.

CONAF reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizație care susține și promovează antreprenoriatul românesc, lucru fără precedent, care deschide orizonturi de colaborare și cooperare atât pe plan intern cât și internațional. CONAF a luat ființă̆ ca urmare a necesitații de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă și echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci și pentru întregul mediu de business.

CONAF are în componența sa 30 sucursale, 2 federații, 12 patronate, 38 asociații și peste 5.500 de companii, peste 245.000 de angajați.

- Publicitate -

CONAF organizează̆ evenimente importante pentru societatea românească̆, centrate pe educație continuă, conștientizare și găsire de soluții pentru probleme și domenii de larg interes public. Dezvoltă și finalizează proiecte naționale cu un impact puternic, atât pentru societate, cât și pentru strategiile de dezvoltare ale autorităților centrale și locale.

Printre proiectele CONAF, amintim „Pactul pentru Tineri”, „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” „DigitalUP” „Pactul pentru Muncă” – în parteneriat cu FPPG, „Pactul pentru Educație Antreprenorială” , ”Romanian Venture Forum” seria de dialoguri deschise, „Turismul Românesc: Între impas și oportunitate”, ce au generat pe lângă ecourile în spațiul public, decizii legislative schimbări pozitive de mentalități.

Sute de speakeri și mii de antreprenori au dezbătut în cele mai importante orașe românești, cele mai stringente probleme, în scopul găsirii soluțiilor optime și celor mai bune strategii de viitor.

CONSILIUL DIRECTOR CONAF: Cristina Chiriac, Dana Nuță, Anca Damour, Alina Gamauf, Camelia Șucu, Tatian Diaconu, Marius Ghenea, Nicoleta Munteanu, Gabriela Montoiu, Hildegard Brandl, Corneliu Bodea, Amalia Năstase, Viorica Pușcaș.