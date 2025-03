Cel mai bun an economic din istoria României

Cristina Hostiuc, directorul editorial al Ziarului Financiar, publică o analiză o analiză cu privire la economia României, bazată pe ultimele date furnizate de Institutul Național de Statistică

Vineri, Institutul Național de Statistică a publicat mai larg rezultatul economic al anului 2024 – creștere economică, PIB, cine a contribuit la creșterea economică.

Din punct de vedere statistic, România a avut anul trecut, 2024, cel mai bun an economic din istorie. De asemenea, am putea spune că şi românii au ajuns la cel mai bun an financiar din istoria lor.

PIB-ul, care măsoară valoarea adăugată adusă în economie de companii, populaţie şi stat, a crescut la 1.766 de miliarde de lei, adică 355,3 miliarde de euro.

În ultimii cinci ani PIB-ul a crescut cu 63% în lei şi cu 65% în euro.

Ironic, creşterea PIB-ului de anul trecut (0,9%) a fost adusă de pariuri, concerte, meciuri de fotbal, teatre etc.

Toate aceste lucruri nu sunt negative, ci chiar reprezintă un lucru pozitiv, pentru că arată că avem viaţă socială, că există bani în piaţă pentru entertainment.

