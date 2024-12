Cum explică profesorul de educație financiară Liviu Drăghici din Ploiești efectul ”Călin Georgescu”

Profesorul de educație financiară Liviu Drăghici a postat pe Facebook un mesaj în care explică pe înțelesul tuturor ce va însemna pentru economia României alegerea în funcția de președinte a suveranistului Călin Georgescu.

Ai un vecin pe scara mutat relativ recent. Pare puțin in urmă decât ceilalți din bloc în sensul că are mai puțină școală, copiii lui sunt mai gălăgioși mai are ceva întârzieri pe la întreținere, se plânge că trebuie să dea fondul de rulment și să plătească curentul pe scară dar omul e muncitor și corect.

Îți cere niște bani împrumut că vrea să izoleze termic apartamentul. Ii dai. La termenul convenit ți-i restituie. Ba chiar te și bucuri că are și el apartamentul izolat. Era singurul din tot blocul care rămăsese fără izolație.

Și pare ca s-a mai integrat un pic. Salută, respectă programul de liniște, participa la curățenia de pe scară etc. Începe să fie asemănător cu ceilalți. Îți cere bani împrumut să își pună centrala termică. Ii dai. În fond doar el rămăsese racordat la sistemul centralizat. Din nou ti-i înapoiază la data stabilita și iți mulțumește pentru ajutor.

În ultimul timp vecinul pare că a luat-o pe alte căi. E mai instabil, are idei ciudate, ba chiar se gândește să se mute din bloc. Vine și iți cere din nou bani împrumut. Ii mai dai?

Cam asta se va întâmpla dacă duminică ne gândim să ne mutam în blocul sovietic.

Investitorii romani și străini nu vor mai cumpara titluri de stat pentru a finanța datoria curenta și investițiile. Pentru ca instabilitatea ii sperie. Iar dacii liberi și reptilienii nu investeau oricum în titluri de stat. Că fie n-au bani fie ii „investesc” la păcănele.

Iar dacă statul se va imprumuta mai greu și mai scump, ghici ce? Îți va crește si ție rata la credit.