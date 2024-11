Cum arată combina de cinci milioane de euro care extrage sare din Salina Slănic [FOTO]

Este vorba de o combină de mare capacitate, produsă de compania Sandvik, care este operată de la distanță de doi lucrători.

”Capacitatea ei depinde foarte mult de calitatea sării. Aici avem o sare albă, sfărâmicioasă și capacitatea cred că se va duce în vreo 200 de tone pe oră. 100 de tone fără probleme, dar poate să meargă până la 200 de tone pe oră” a declarat Florin Chipesiu, director Sucursala Slănic Prahova, pentru observatornews.ro.

Prezent la eveniment, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Oprea, a declarat că sarea extrasă de la Slănic este folosită cu scop industrial, dar și pentru uz casnic.

”Puritatea sării este de 99% și de aceea am schimbat imaginea mărcii Salrom, am schimbat ambalajele, am modernizat prezentarea în râșnite sau cutii, pentru ca sarea simplă sau combinată cu diverse ierburi să ajungă pe mesele românilor. Mâncarea românească este mai gustoasă cu sare românească de la Salrom” a fost mesajul transmis de ministrul Oprea.