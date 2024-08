Programe sociale și de caritate derulate de rafinăria Petrotel Lukoil

Rafinaria PETROTEL-LUKOIL acorda o atentie deosebita garantiilor si programelor sociale si de caritate, potrivit principiilor Companiei din care face parte.

An de an, un amplu program de sponsorizare si caritate este alocat de catre Compania LUKOIL, in directia cresterii nivelului de trai al angajatilor si familiilor acestora, precum si catre comunitatea din care face parte.

EDUCATIE PENTRU MEDIU!

An de an, rafinaria sustine programe de educatie ecologica pentru elevi si mici vountari de mediu, in cooperare cu Institutii Administrative judetene. Cateva din proiectele mari pot fi mentionate aici: Impadurirea gropii de gunoi a Municipiului Ploiesti –Proiect cu durata de 5 ani parteneriat cu Administratia locala, Rotary Club, Ocolul silvic si voluntari. Rezultatele dupa cel de-al patrulea an sunt remarcabile, suprafata de aproximativ 10 000 m2, pusa la dispozitie de Primaria Mun. Ploiesti, prezentandu-se ca o perdea forestiera tanara.

INVESTIM IN VIITOR

Partener al volumului unic de cercetare” MONOGRAFIA JUDETULUI PRAHOVA”, sub coordonarea Academiei Romane si a Corpului de cercetatori de la Universitati romanesti de mare traditie.

Sustinem educatia si la televizor! Prin acordarea de sprijin Concursurilor televizate (www.vptv.ro) -„SUPER STAR” si „BEST”), prin acordarea de premii castigatorilor. (P)