Sinteza Raportului de inspectie 06.09.-09.09.2022 pe Directiva SEVESO la PETROTEL-LUKOIL S.A.

În perioada 06.09.-09.09.2022, o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova si a Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Prahova au efectuat o inspecţie planificată la PETROTEL – LUKOIL S.A.

Tematica de control a vizat :

– verificarea stadiului implementarii prevederilor Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase;

– informarea publicului;

– stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior;

– Sistemul de Management al Securitatii- Managementul Schimbarii;

– obligatiile operatorului conform cerintelor ce decurg din prevederile Legii nr.59/2016 si a legislatiei conexe.

Sumarul constatările rezultate în urma controlului au fost urmatoarele:

-Referitor la informarea publicului, privind activitatea operatorului SEVESO, este realizata prin Editia 10/03.05.2022 a brosurii “INFORMAȚII CARE TREBUIESC COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT MAJOR”; aceasta a fost intocmita cu respectarea prevederilor art.14 si Anexei 6 din Legea nr. 59/2016 si a fost distribuita Institutiei Prefectului judetului Prahova, Primariei Ploiesti si primariilor localitatilor riverane, unitatilor care deservesc publicul, operatorilor economici (din incinta amplasamentului, care efectueaza lucrari in amplasament si riverane amplasamentului), aceasta editie este postata si pe site-ul societatii: www.petrotel.ro, sectiunea DOCUMENTE considerandu-se asigurarea unei forme continue de informare a publicului interesat si prezinta sursele unde pot si obtinute informatii suplimentare, persoane de contact respectiv adresa de e-mail si numar de telefon la dispozitia publicului;

– Pana la data realizarii controlului nu au fost inregistrate observatii/sesizari/solicitari din partea publicului, nici in format electronic si nici in format scris.

-Operatorul efectueaza auditul intern al sistemelor de management, documentat in procedura de sistem P – SI – 05: Audit intern si audit extern, stabilit si desfasurat conform cerintelor organismelor de certificare a sistemelor de management, (audituri de cetificare si audituri de supraveghere): AEROQ, BUREAU VERITAS. Nu au fost retinute neconformitati la ultimul audit intern din data de 29.10.2021. Avand in vedere ca auditul fiecarei componente SMS trebuie efectuat in cadrul tuturor compartimentelor organizatiei, urmatorul audit se va efectua pentru fiecare componenta a SMS in parte.

-Operatorul a identificat si adoptat ca masura alternativa de informare continua a publicului, in cazul in care nu este posibila accesarea site-ului (ex. “atac/atacuri cibernetice” ) posibilitatea consultarii documentelor care sunt afisate pe site-ul societatii, la portile nr.1, 3 si 7B, unde acestea sunt existente, urmand a se face cunoscuta publicului aceasta posibilitate prin publicarea intr-un ziar local situatia de fapt la acel moment. Aceste precizari se vor regasii si in procedura de Comunicare- P-SI-04.

– Operatorul a elaborat Planul de Urgenta Interna- editia 6- august 2021, care a fost evaluat favorabil de catre ISUJ Prahova Extrase ale Planului de Urgenta Interna au fost distribuite catre APM Prahova si GNM –CJ Prahova; documentul este postat pe intranetul societatii, putand fi accesat la fiecare loc de munca.

-Referitor la managementul schimbarii:

-in Raportul de securitate volumul principal Ed.6/2021, se concluzioneaza ca “ANALIZAND MATRICEA DE RISC, RESPECTIV CONSECINŢELE CE POT APAREA IN CAZUL UNUI ACCIDENT ŞI PROBABILITATEA APARIŢIEI ACESTUIA, PRECUM ŞI MASURILE CE SUNT PREVAZUTE ŞI INTREPRINSE PENTRU DIMINUAREA ACESTORA, SE POATE CONCLUZIONA CA RISCUL LA NIVELUL INTREGII PLATFORME ESTE ACCEPTABIL.” si ca faţa de cele prezentate se considera ca necesare pentru mentinerea riscului identificat pe amplasament la un nivel acceptabil dezvoltarea şi implementarea inclusiv a imbunataţirii sistemului de management al securitaţii prin adapatarea continua a procedurilor si instructiunilor de lucru. Procedurile mentionate in RS la cap. 1.2.4. Managementul pentru modernizare, sunt operabile la nivelul operatorului, inclusive procedura operationala PO-SC-25-Managementul Schimbarii, editia 1/ 2022 care este in proces de implementare acestea fiind postate si pe Serverul societatii la adresa \\petfile1\SMC .

– In ceea ce priveste schimbarile efectuate pe amplasament, procedurile adoptate si documentaţiile de proiectare pentru construcţia, reconstrucţia, extinderea şi retehnologizarea obiectivelor de producţie cuprind capitole speciale privind masuri de siguranţa, SSM, SU, protecţia mediului, in scopul exploatarii instalaţiilor in condiţii sporite de siguranţa şi pentru prevenirea producerii accidentelor.

– Operatorul are implementat şi certificat un Sistem integrat Calitate, Mediu, Securitate şi Sanatate ocupaţionala, in conformitate cu cerinţele specificate in standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2004 şi SR ISO 45001: 2018.

-Operatorul a evaluat pentru anul 2021 Politica de Prevenire a Accidentelor Majore, capitol in Raportul privind functioanrea sistemului de management din data de 03.03.2022, prin care se concluzioneaza ca “obiectivele si pincipiile de actiune referitoare la controlul asupra pericolelor de accidente majore in anul 2021 au fost atinse, activitatea desfasurandu-se in conditii de deplina siguranta” .

S-au analizat masurile stabilite in rapoartele de inspectie anteriore, controlul finalizandu-se prin întocmirea şi semnarea Raportului de inspecţie în care au fost consemnate constatările rezultate în urma verificării amplasamentului şi analizării documentelor şi informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor de control si au fost formulate masuri in vederea reducerii riscului si de mentinere a acestuia la nivel acceptabil.