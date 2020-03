Noi informații privind autostrada Comarnic Brașov. Prioritare vor fi centurile de la Comarnic, Sinaia, Bușteni și Azuga

Ministerul Transporturilor a oferit noi informații despre proiectul privind construcția lotului Comarnic-Brașov al autostrăzii A3.

Astfel, tronsonul respectiv va avea o lungime de 52 de km și va costa 1,2 miliarde de euro.

Termenul de finalizare a lucrărilor a fost estimat la sfârșitul anului 2026.

Viitoarea bucată de A3 a fost împărțită în cinci loturi, iar prioritate vor avea variantele de ocolire pentru Comarnic, Sinaia, Bușteni și Azuga, potrivit documentului citat de hotnews.ro.

Pentru alte tronsoane va fi regândit traseul pe un nou aliniament in cazul secțiunilor ce afectează în mod direct stațiunile (ex. înlocuirea traseului existent la suprafața cu tunele in cazul Bușteni)

În paralel, Ministerul Transporturilor caută măsuri alternative pentru Valea Prahovei, precum realizarea unei variante ocolitoare DN 1 - Câmpina- Valea Doftanei - Săcele - DJ 102 I