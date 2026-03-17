Juriu internațional la Concursul de Excelență al evenimentului auto ploieștean ”De la cal la cai putere”

A început numărătoarea inversă pentru Retrocars România și partenerii de la Grupul Observatorul Prahovean și Eurospirit, cei care organizează cea de a patra ediție ”De la cal la cai putere”, eveniment care din acest an a fost inclus în calendarul internațional FIVA.

Recunoașterea internațională a standardelor evenimentului, devenit deja tradițional pe Hipodromul din Ploiești, înseamnă că atât autovehiculele de epocă expuse întrunesc cele mai exigente cerințe, dar și cei care jurizează autenticitatea și calitatea lor fac parte dintre cei mai cunoscuți experți la nivel internațional.

Mai puțin de trei luni ne mai despart de cea de a patra ediție a evenimentului ”De la cal la cai putere”, pe 5-7 iunie 2026 urmând să asistăm la un festival al eleganței și pasiunii. Vor fi multe noutăți în acest an, de la schimbarea radicală a modului de expunere și până la detaliile organizatorice pentru ca vizitatorii care vor avea acces liber să petreacă timp de calitate, bucurându-se nu doar să admire mașini de epocă de top.

“Eleganța automobilului este celebrată prin privirea celor care îi cunosc istoria”

Fără îndoială, Concursul de Excelență 2026 este punctul culminant al evenimentului. Garanția desfășurării sale la cele mai înalte standarde ale existenței este asigurată de componența juriului internațional:

Gautam Sen – Președintele Juriului

Gautam Sen este unul dintre cei mai respectați istorici ai automobilului și autori din domeniul patrimoniului vehiculelor istorice, cu o reputație consolidată la nivel internațional.

Autor a numeroase lucrări dedicate istoriei automobilului, el a contribuit semnificativ la documentarea și promovarea culturii automobilistice, fiind implicat de-a lungul timpului în proiecte editoriale, evenimente și inițiative dedicate conservării patrimoniului auto.

