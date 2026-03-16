MAI testează o aplicație prin care șoferii amendați pot să plătească pe loc, la polițist

Ministerul de Interne a confirmat că are în teste o aplicaţie prin care şoferii sancţionaţi în trafic pot plăti pe loc amendă, cu cardul, pe tableta sau telefonul poliţistului constatator.

Pentru ca această metodă de plată să devină disponibilă, este necasar ca Guvernul să adopte prin Ordonanţa de urgenţă un proiect mai amplu de măsuri numit ”siguranţă în trafic”.

Conform stirileProTv.ro, atunci când un şofer va dori să plătească amenda pe loc, fie achită cu telefonul, printr-un cod QR oferit de agent, fie apropie cardul bancar de tableta poliţistului, pe care e instalată aplicaţia de plată.

Răzvan Jiga, director DGCTI: ”Noi testam noua platformă care permită plata în teren, la locul faptei, utlizand un telefon sau card. E vb de o aplicaţie care se instalează fie pe ţel agentului sau pe tableta pe care are aplicaţia de abateri.

Cele două sunt integrate, permit accesarea unui procesator de plăţi şi se poate achita pe loc contravaloarea. Avem integrări şi cu cei de la ministerul finanţelor.”

Şoferul NU va putea achita cash, pentru a fi astfel evitate situaţiile în care poliţistul nu are bani ca să dea rest sau posibile tentative de dâre de mită.

Din momentul în care primeşte procesul verbal, un şofer sancţionat are la dispoziţie 90 de zile să achite amendă. Dacă nu o contestă, legea îi permite să achite în 15 zile doar jumătate din minimul ei.

În prezent, şoferii romani pot achita amenzile online pe Ghişeul.ro sau fizic la un oficiu al postei romane.

Specialiştii ministerului de interne susţin că proiectul Siguranţă în Trafic e aproape gata şi urmează să fie trimis Guvernului pentru adoptare.