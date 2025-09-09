Pachetul de rapoarte VIN care merită – cum verifici vehiculele mai ieftin?

Achiziția unei mașini rulate aduce bucurie și entuziasm, dar și un risc comparabil cu ruleta. Cumpărarea unei mașini este, în fond, una dintre cele mai importante cheltuieli din viață, de aceea decizia nu ar trebui luată doar pe baza unui preț mic sau a unor fotografii atrăgătoare din anunț.

- Publicitate -

Majoritatea cumpărătorilor analizează astăzi simultan mai multe anunțuri, deschizând noi file în browser. Întrebarea esențială: cum triezi rapid acele vehicule care pot ascunde costuri neprevăzute și dezamăgiri?

Tot mai des devine standard verificarea mașinii prin servicii de tip verificare vin , adică verificarea după numărul de identificare a vehiculului (VIN), care arată istoricul real al vehiculului: daune consemnate, citiri ale odometrului și fotografii de arhivă. Conform studiului autoDNA și Minds & Roses, nu mai puțin de 88% dintre cumpărători consideră că astfel de date ar trebui puse obligatoriu la dispoziție la vânzarea unui automobil.

Cum vânzătorii rareori iau această inițiativă, soluția pentru cumpărători o reprezintă pachetele de rapoarte VIN, care permit verificarea mai ieftină și mai rapidă a istoricului mai multor mașini.

Opinii Voxpublica Convergența economică a României în context european Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, publică în Observatorul Prahpvean o opinie privind convergența economică a României în context european, considerente teoretice și evidențe empirice. Convergența economică...

- Publicitate -

De ce merită pachetul de rapoarte VIN?

Imaginează-ți că ai găsit mașina ideală: lac vopsit impecabil, scaune proaspăt curățate, dar… se află la câteva sute de kilometri de tine. Înainte să pornești la drum, poți verifica rapid dacă merită să mergi la vizionare. Pachetul de rapoarte autoDNA îți permite să analizezi istoricul mai multor vehicule deodată și să elimini din start pe cele cu istoric îngrijorător. Economisești timp și bani, în mod real.

În plus, rapoartele autoDNA cumpărate în pachet costă mai puțin decât cele achiziționate individual. Alegând un pachet de 2 sau 3 rapoarte, plătești mai puțin pentru fiecare și câștigi posibilitatea de a verifica istoricul unui număr mai mare de mașini. Este esențial atunci când compari simultan 2–3 anunțuri și vrei să iei decizia finală.

Ce verifică raportul VIN?

Raportul VIN este o sursă despre istoricul vehiculului – de la data primei înmatriculări până la cele mai recente înregistrări. Unul dintre liderii din acest domeniu este autoDNA – companie care colectează date unice din 2010 și deține informații pentru peste 500 de milioane de vehicule din Europa, SUA și Canada. Acest lucru este important, deoarece vârsta medie a mașinilor din Europa este de 12–13 ani, deci o parte semnificativă are istoric consemnat.

- Publicitate -

Dintr-un raport VIN poți afla, printre altele, despre:

daune și avarii consemnate ,

, citiri ale odometrului,

fotografii de arhivă ale vehiculului ,

, informații despre furturi și sechestre fiscale,

destinația vehiculului , de ex. taxi sau vehicul de flotă,

, de ex. taxi sau vehicul de flotă, țările și datele de înmatriculare.

De reținut: raportul nu emite verdicte. Nu este o expertiză tehnică, ci o bază riguroasă a datelor disponibile. Cheia este interpretarea corectă a raportului: urmărește coerența kilometrajelor, lipsa scăderilor bruște sau a golurilor suspecte și concordanța înregistrărilor cu documentația de service și conținutul anunțului.

Statisticile sunt clare – peste 400.000 de cazuri de vehicule cu daune

Potrivit datelor autoDNA, peste 72% dintre vehiculele din Europa au avut daune consemnate în urma unor coliziuni. Deși piața mașinilor rulate se profesionalizează, încă există încercări de a ascunde istoricul vehiculului – „dacă mașina a fost lovită”.

Auto-moto Restricții de circulație pe DN 1, București-Ploiești, la Otopeni Veste proastă pentru șoferii care fac naveta pe DN 1, Ploiești-București și retur. Începând de astăzi, 9 septembrie, s-au instituit restricții de circulație pentru...

- Publicitate -

În plus, studiul de piață prezentat în raportul „Piața Mașinilor Rulate:Fapte vs. Mituri” din 2025 arată clar că 40% dintre proprietari au fost nevoiți, după achiziție, să remedieze avarii post-accident necomunicate. Îngrijorător, deoarece, odată cu complexitatea tehnologiilor auto moderne, costurile unor reparații aparent minore pot ajunge chiar la 2.500–5.000 €.

Astfel de situații pot fi evitate consultând istoricul vehiculului în raportul VIN. Interesant este că peste 65% dintre potențialii cumpărători sunt dispuși să achiziționeze o mașină reparată, cu condiția ca reparația să fi fost realizată profesional și documentată corespunzător.

Exemplul de mai jos din Raportul autoDNA arată cât de detaliat poate fi documentată o daună. Pe lângă data și mențiunea privind avaria consemnată, înregistrarea poate include și costul reparației, rezultatul, grupele de piese, zona de avarie și țara. Astfel, identifici mai rapid mașinile cu istoric riscant și iei o decizie de cumpărare mai sigură.

- Publicitate -

Cum verifici singur istoricul vehiculului după numărul VIN?

Verificarea unei mașini după numărul VIN este simplă și durează câteva minute. Pentru a afla istoricul vehiculului, trebuie:

Să alegi pachetul – sunt disponibile pachete cu 1, 2 sau 3 rapoarte, adaptate numărului de mașini a căror istorie vrei să o analizezi. Să efectuezi plata – după confirmare, toate rapoartele sunt disponibile în panoul de client. Să introduci numărul VIN – fiecare raport poate fi descărcat în format PDF sau consultat online.

Valabilitatea rapoartelor este de 90 de zile, ceea ce îți permite să le folosești oricând în timpul procesului de achiziție.

Este de 1,5 ori mai mult decât durata medie de achiziție a unei mașini rulate, de aproximativ 65 de zile. Astfel, poți planifica integral analiza istoricului mai multor vehicule, să le compari și să decizi fără grabă.

- Publicitate -

Raportul VIN dezvăluie kilometrajul dat înapoi și daunele ascunse?

Procesul de verificare istoric auto pe baza VIN poate include citiri ale odometrului, precum și informații despre daune și avarii.

Analiza raportului presupune compararea kilometrajului cu înregistrările anterioare și identificarea eventualelor anomalii, precum scăderi, salturi nenaturale sau goluri temporale în citiri.

Raportul poate prezenta și istoricul daunelor, incluzând datele, costurile reparațiilor, zonele de avarie și țările în care mașina a fost înmatriculată. Aceste date pot fi corelate cu documentația de service, inspecțiile și fotografiile de arhivă ale vehiculului, pentru a obține o imagine completă a istoricului.

- Publicitate -

Ce faci când descrierea anunțului diferă de datele din raport?

Verificarea VIN gratuită, adică verificare serie sasiu , constă în interogarea bazelor de date disponibile pentru istoricul unui vehicul concret. În această etapă este prezentat numărul de înregistrări găsite și categoriile de informații care pot apărea în raportul complet.

Verificarea gratuită nu afișează încă datele detaliate, dar permite o analiză preliminară a ariilor (precum daune și avarii, kilometraj, fotografii de arhivă sau înmatriculări) care vor fi disponibile după descărcarea versiunii complete a raportului.

Raportul VIN îți permite să compari informațiile din anunț cu istoricul consemnat al vehiculului. În cazul unor neconcordanțe, poți solicita vânzătorului cartea de service, fotografii suplimentare, pentru a verifica kilometrajul, țara de înmatriculare, istoricul daunelor și destinația vehiculului, de ex. utilizare ca taxi sau în flotă.

- Publicitate -

Verifică istoricul și reduce riscul

Accesul la internet îți permite să verifici istoricul vehiculului fără a te deplasa la locul de cumpărare. Serviciul autoDNA îți oferă analiza la distanță a istoricului mai multor mașini, astfel încât să selectezi preliminar vehiculele cu „istoric bun” înainte de a decide vizionarea și eventuala achiziție.

Conform datelor autoDNA, în rândul șoferilor care cunoșteau istoricul complet al vehiculului, inclusiv informațiile despre daune și avarii, ponderea celor mulțumiți de achiziție la șase luni după finalizarea tranzacției era de 95%.

În rândul șoferilor care nu cunoșteau anterior istoricul vehiculului, ponderea era de 79%, cu 16 puncte procentuale mai puțin. Aceste date arată că accesul la istoricul complet permite evaluarea mai bună a stării tehnice a vehiculului și reduce riscul problemelor neprevăzute.

(P)