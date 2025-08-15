- Publicitate -
Accident la Telega. Motociclistul era băut și fără permis

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au fost sesizați la data de 15 august a.c. cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Telega.

Aceștia s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din primele cercetări a reieșit că un tânăr de 27 de ani ar fi condus un motociclu pe strada Obârșiei din localitate, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism.

Verificările efectuate în bazele de date au arătat că tânărul nu figurează ca posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar motociclul era neînmatriculat.

Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma accidentului, tânărul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea situației de fapt și dispunerea tuturor măsurilor legale ce se impun.

