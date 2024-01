Intersecția morții, DN 1-DJ 720 de la Florești, continuă să facă victime. Ministerul Transporturilor, fără reacție

Trei persoane au murit și alte trei au fost grav rănite în urma unui accident produs vinerea trecută la intersecția dintre DN 1 și DJ 720, de la Florești. Tragedia a readus în atenția opiniei publice pericolul pe care îl reprezintă această zonă.

Nu trece o lună fără ca în intersecția morții, dintre DN 1 și DJ 720, de la Florești, să nu se producă un accident rutier.

Din păcate, în multe cazuri, șoferii sau pasagerii sunt grav răniți sau chiar își pierd viața.

Este și cazul tragediei de vineri, când trei persoane au murit.

În ultimii ani au existat mai multe inițiative pentru amenajarea unui sens giratoriu, care să salveze vieți, însă până acum nu s-a întâmplat nimic concret.

În acest context, primarul comunei Florești, Simona David, a transmis un mesaj prin care reamintește că a solicitat Ministerului Transporturilor, încă din 2020, atunci când era consilier județean, măsuri pentru evitarea tragediilor, cererea fiind ignorată de autoritățile de la București.

”Dragii mei,

Scriu aceste rânduri sub impresia puternică a accidentului care a avut loc ieri pe DN1, la intrarea în comuna noastră, și care a dus la decesul a trei persoane. Ce tragedie!

Intersecția DJ 720 cu DN1 este o intersecție a morții. Pentru că știu cât de gravă este situația, în calitate de consilier județean am făcut demersuri repetate pentru a determina ministerul Transporturilor să construiască, aici, un sens giratoriu. În luna august 2020 am solicitat înscris ministrului de atunci construirea lui de urgență.

Și atunci, și ulterior, la solicitările făcute ca primar, am primit promisiunea că va fi construit. Din nefericire, indiferența birocraților din acest minister produce victime și astăzi.

Nu pot să nu mă gândesc la faptul că ei sunt principalii responsabili pentru această tragedie prin lipsa de implicare. Sper ca măcar de data aceasta să ia de urgență măsurile care se impun.

Solicit și pe această cale Ministerului Transporturilor să înceapă realizarea de urgență în această intersecție a unui sens giratoriu și a unui sistem modern de presemnalizare a lui.

Luni voi solicita, din nou, oficial, actualului ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, explicații privind această cinică lipsă de implicare a subordonaților săi.

Pentru readucere aminte, îi atașez adresa pe care am depus-o la registratura ministerului pe care îl conduce la data de 12 august 2020”.