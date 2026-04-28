Jocurile de noroc, interzise în Câmpina. Ploieștiul ce mai așteaptă?!

Consiliul Local Câmpina a adoptat, luni, 27 aprilie, o hotărâre prin care se interzice desfășurarea activităților de jocuri de noroc pe teritoriul municipiului.

Aleșii locali au votat un proiect de hotărâre ncare vizează stabilirea unor măsuri clare privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, în contextul impactului social pe care aceste activități îl au asupra comunității.

Potrivit deciziei adoptate de Consiliul Local și Primăria Municipiului Câmpina, vor fi interzise activitățile prevăzute de articolul 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare.

Singura excepție o reprezintă activitățile organizate și exploatate de Compania Națională „Loteria Română” – S.A., în calitate de unic organizator la nivel național al activităților care constituie monopol de stat.

Reprezentanții administrației locale au transmis că decizia reflectă direcția în care municipalitatea își dorește să evolueze orașul, având în vedere necesitatea protejării comunității și limitării efectelor negative asociate jocurilor de noroc.

Reamintim că, un proiect asemănător, care vizează restricționarea sau interzicerea activităților de jocuri de noroc, se află în prezent în dezbatere publică și la nivelul municipiului Ploiești, însă până acum nu a fost adoptat.

Observatorul Prahovean a susținut campania ”Ploiești, fără păcănele!” în cadrul căreia am publicat numeroase articole privind efectele negative ale acestui fenomen asupra comunității.