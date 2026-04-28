Observatorul PrahoveanEconomic

Noi scumpiri la carburanți: cât costă azi benzina și motorina la Ploiești

Autor: Marius Nica
Stațiile de carburanți afișează marți, 28 aprilie, prețuri mai mari la pompă, șoferii asistând neputincioși la o nouă scumpire.

Astfel, la Ploiești, cea mai ieftină motorină o vinde Lukoil – 9,22 lei, iar la Petrom prețul este de 9,28 lei. În timp ce la Rompetrol, OMV și Mol, motorina costă 9,37 lei.

Și benzina s-a scumpit. Un litru costă între 8,7 lei la Lukoil și 8,83 lei la Rompetrol. În urmă cu o săptămână, prețul se apropiase de 8 lei.

Reamintim că Petrom a întâmpinat recent probleme în aprovizionarea cu motorină atunci  când prețul a scăzut semnificativ, iar compania a decis majorarea succesivă a prețurilor pentru a face față cererii.

