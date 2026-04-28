Fiul unui fotbalist de la Petrolul e printre cei mai buni viteziști din țară

În vreme ce Paul Papp, cel mai experimentat fotbalist din lotul Petrolului, e pe ultima sută de metri a carierei, fiul său, Patric, se pregătește să intre în lumea performanței adevărate. Nu calcă neapărat pe urmele tatălui, ci a ales și alt sport, pentru care are calități fizice verificate.

Papp jr. practică fotbalul la un club privat din oraș, dar face atletism de performanță la Clubul Sportiv Școlar Ploiești, sub orientarea profesorului Florin Andrei. Puștiul în vârstă de 8 ani este un vitezist pur sânge, medaliat la multe comcursi naționale.

Patric Papp e multiplu medaliat la concursurile de atletism

Duminică, el a obținut locul trei la concursul organizat de Asociația Municipală de Atletism București, cu un timp excelent. A alergat distanța de 60 de metri în 10,35 secunde, care nu este cea mai bună performanță a sa, dar reprezintă un timp remarcabil.

Deși seara a avut meci în Capitală, 1-3 cu FCSB, și a revenit după miezul nopții acasă, Paul Papp a fost alături de fiul său la concurs a doua zi, dis de dimineață. El, soția Mihaela și fiica Paula Marisa (11 ani) l-au încurajat pe Patric, făcându-i galerie din tribunele stadionului Iolanda Balaș Soter.

Deși s-ar putea crede că având un tată celebru, cu 20 de selecții la echipa națională și care a jucat în Italia, Turcia, Elveția și cluburi importante din România, micuțul Patric nu e un copil tocmai răsfățat.

Fotbalistul nu-i face toate poftele fiului său

„Nu îi fac toate poftele, de fapt nu îi fac nicio poftă. Încerc să îl învăţ că viaţa este destul de dură şi că, dacă nu dai, nu primeşti nimic înapoi. Aşa că, de mic, trebuie să înveţe că trebuie să muncească în primul rând pentru el, iar apoi rezultatele vor veni”, a dezvăluit, de curând, fundaşul Petrolului, referitor la fiul său, potrivit Orange Sport.

Chiar dacă va împlini 37 de ani în noiembrie, Papp nu are gânduri de retragere. Ba din contră ar vrea să mai joace cel puțin un an la Petrolul, echipă pentru care a depășit 100 de meciuri.

„Rămân cu lucrurile acestea, dar cel mai important este că rămân cu experienţa acumulată de-a lungul anilor, experienţa de viaţă. Pentru că în fotbal nu este doar despre fotbal, este despre o experienţă pe care o capeţi în viaţă, iar asta m-a adus la un alt nivel de gândire şi la un alt mod de a privi viaţa. Cel mai important pentru mine este că rămân cu această experienţă frumoasă despre viaţă şi despre oameni”, a afirmat el.