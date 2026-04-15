Transformare la Sala Sporturilor din Ploiești: SGU propune un nou spațiu verde modern și cere opinia cetățenilor

SGU Ploiești a lansat miercuri, 15 aprilie 2026, o consultare publică privind amenajarea unui spațiu verde modern în zona Sălii Sporturilor din Ploiești. Demersul vizează insula situată în centrul pistei de role, o zonă care, deși funcțională în prezent, este considerată de specialiști ca având un potențial ridicat de transformare urbană și peisagistică.

„Pentru a fundamenta corect decizia și pentru a integra nevoile reale ale comunității, invităm cetățenii să își exprime opinia asupra conceptului propus”, au transmis reprezentanții SGU.

Ce schimbări sunt propuse

Planul preliminar de reamenajare include:

reconfigurarea vegetației existente;

introducerea unor zone floricole și aliniamente decorative;

amenajarea unui traseu pietonal coerent;

amplasarea de mobilier urban;

creșterea calității peisagistice prin compoziții vegetale moderne.

Cum ar putea arăta zona

Pentru a ilustra direcția de dezvoltare, SGU Ploiești a prezentat două variante:

Starea actuală a amplasamentului, cu vegetația existentă

O posibilă amenajare modernă, cu spații verzi geometrice, alei bine definite și un aspect urban îngrijit (Propunerea SGU):

„În propunerea pe care am înaintat-o ploieștenilor ne-am inspirat din peisagistica unui parc, Giardini di Zoe, din apropierea Devei cu elemente din Parco del Colle Oppio, din Roma. Ne dorim ca și aici, la Ploiești, să ne putem bucura de parcuri atractive din punct de vedere peisagistic și ne dorim ca ploieștenii să fie mândri atunci când ies la plimbare, în aer liber, la ei în oraș”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, Dragoș Măchițescu, directorul general al SGU Ploiești.

Ploieștenii sunt invitați să își spună părerea

Locuitorii orașului pot completa un chestionar online pentru a contribui la forma finală a proiectului: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-gLWFp6c_NdS9KnKgIApBKluosu_xAVFr_BDMXlM01r1VLQ/viewform?usp=publish-editor

Opiniile vizează:

tipul de amenajare preferat;

nivelul de intervenție dorit;

elementele de peisagistică potrivite;

modul în care spațiul ar trebui să servească comunitatea.

„Sugestiile și observațiile dumneavoastră vor contribui la definirea soluției finale și la crearea unui spațiu verde adaptat nevoilor orașului”, au mai precizat reprezentanții instituției.

Reprezentanții SGU au subliniat că toate intervențiile propuse vor respecta prevederile Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.