Un nou consilier județean PNL, validat de instanță

Consiliul Județean Prahova va avea un nou ales județean, din partea Partidului Național Liberal (PNL). Mandatul de consilier județean va fi preluat de Valeriu Cornel Florea, următorul supleant pe listele PNL de la alegerile locale din 2024.

- Publicitate -

Instanța a admis cererea privind validarea mandatului unui nou consilier județean, după ce postul a devenit vacant ca urmare a demisiei Mădălinei Lupea, care a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI).

- Publicitate -

Mandatul de consilier județean va fi preluat de Valeriu Cornel Florea. Acesta a candidat, în 2024, pe listele PNL pentru un mandat de consilier județean.

Preluarea mandatului va avea loc după depunerea jurământului în viitoare ședință a Consiliului Județean Prahova.