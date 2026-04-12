Lista zonelor unde vor fi efectuate marcaje rutiere pentru parcările cu plată din Ploiești

Peste 2.300 de locuri de parcare cu plată din Ploiești vor fi marcate, începând cu 15 aprilie, la Ploiești. Lucrările vor fi realizate etapizat, pe zone, până la finalul lunii octombrie 2026.
- Publicitate -
Primăria Ploiești a anunțat demararea unui amplu program de trasare a marcajelor rutiere în parcările publice cu plată din municipiu. Intervențiile sunt efectuate de Servicii de Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești, în parcările administrate de societate.
„În total vor fi marcate 2.345 de locuri de parcare cu plată din oraș. Menționăm că lucrările se vor desfășura și în funcție de condițiile meteorologice”, a transmis Primăria Ploiești.
- Publicitate -
Programul lucrărilor
Perioada 15.04.2026 – 15.05.2026
- Hale Centrale – zona parc – str. General Vasile Milea nr. 3
- Bloc 7 etaje – str. General Vasile Milea nr. 2
- Hale Centrale – str. General Vasile Milea nr. 1
- Hale Centrale – str. Emile Zola nr. 1
- Str. Emile Zola nr. 2
- Palatul Culturii – str. Griviței nr. 1
- Str. Gheorghe Doja nr. 81
- Str. Carpați și str. Văleni
- Str. Decebal
Perioada 15.05.2026 – 15.06.2026
- Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
- Str. C.D. Gherea
- Str. Armoniei nr. 1
- Str. Romană
- Str. Unirii
Perioada 15.06.2026 – 15.07.2026
- Str. Ștefan cel Mare nr. 1
- Str. Gheorghe Lazăr nr. 1
- Str. Democrației nr. 1
- Str. Mihai Bravu – zona Judecătoria Ploiești
- Tronson 1 – str. Dr. Dumitru Bagdazar
- Tronson 1 – str. Buna Vestire
Perioada 15.07.2026 – 31.07.2026
- Colegiul Național „Al. I. Cuza” – str. 3 Ierarhi nr. 1
- Str. Vasile Lupu nr. 1
Perioada 01.08.2026 – 31.08.2026
- Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu
- B-dul Independenței – Rond I
- Str. Anul 1848
- Str. Golești nr. 1
- Str. Radu Stanian nr. 1
Perioada 01.09.2026 – 15.09.2026
- Zona Gară de Sud – piață – str. Depoului nr. 1
Perioada 15.09.2026 – 30.09.2026
- Str. Mărășești
- Str. Maramureș nr. 2
Perioada 01.10.2026 – 20.10.2026
- Zona Obor – str. Apelor nr. 1
- Zona Obor – str. Ostașilor nr. 1
Perioada 20.10.2026 – 31.10.2026
- Șos. Nordului nr. 1
- Parcare supraterană – str. Cuza Vodă nr. 8C