Lista zonelor unde vor fi efectuate marcaje rutiere pentru parcările cu plată din Ploiești

Peste 2.300 de locuri de parcare cu plată din Ploiești vor fi marcate, începând cu 15 aprilie, la Ploiești. Lucrările vor fi realizate etapizat, pe zone, până la finalul lunii octombrie 2026.

- Publicitate -

Primăria Ploiești a anunțat demararea unui amplu program de trasare a marcajelor rutiere în parcările publice cu plată din municipiu. Intervențiile sunt efectuate de Servicii de Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești, în parcările administrate de societate.

„În total vor fi marcate 2.345 de locuri de parcare cu plată din oraș. Menționăm că lucrările se vor desfășura și în funcție de condițiile meteorologice”, a transmis Primăria Ploiești.

- Publicitate -

Programul lucrărilor

Perioada 15.04.2026 – 15.05.2026

Hale Centrale – zona parc – str. General Vasile Milea nr. 3

Bloc 7 etaje – str. General Vasile Milea nr. 2

Hale Centrale – str. General Vasile Milea nr. 1

Hale Centrale – str. Emile Zola nr. 1

Str. Emile Zola nr. 2

Palatul Culturii – str. Griviței nr. 1

Str. Gheorghe Doja nr. 81

Str. Carpați și str. Văleni

Str. Decebal

Perioada 15.05.2026 – 15.06.2026

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1

Str. C.D. Gherea

Str. Armoniei nr. 1

Str. Romană

Str. Unirii

Perioada 15.06.2026 – 15.07.2026

Str. Ștefan cel Mare nr. 1

Str. Gheorghe Lazăr nr. 1

Str. Democrației nr. 1

Str. Mihai Bravu – zona Judecătoria Ploiești

Tronson 1 – str. Dr. Dumitru Bagdazar

Tronson 1 – str. Buna Vestire

Perioada 15.07.2026 – 31.07.2026

Colegiul Național „Al. I. Cuza” – str. 3 Ierarhi nr. 1

Str. Vasile Lupu nr. 1

Perioada 01.08.2026 – 31.08.2026

Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu

B-dul Independenței – Rond I

Str. Anul 1848

Str. Golești nr. 1

Str. Radu Stanian nr. 1

Perioada 01.09.2026 – 15.09.2026

Zona Gară de Sud – piață – str. Depoului nr. 1

Perioada 15.09.2026 – 30.09.2026

Str. Mărășești

Str. Maramureș nr. 2

Perioada 01.10.2026 – 20.10.2026

Zona Obor – str. Apelor nr. 1

Zona Obor – str. Ostașilor nr. 1

Perioada 20.10.2026 – 31.10.2026