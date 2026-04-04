Cu cât cresc chiriile pentru locuințele de la stat. Ce se întâmplă la Ploiești

Guvernul României a actualizat tariful lunar al chiriilor pentru locuințele și terenurile care aparțin domeniului public și privat. Măsura se va aplica și la Ploiești pentru locuințele închiriate de la Primărie. Nu intră sub incidența actului normativ locuințele pentru tineri destinate închirierii, realizate de ANL.

Creșterea tarifului lunar al chiriei vizează locuințele care aparțin domeniului public și privat al statului sau al primăriilor, precum și locuințele de serviciu sau de intervenții. Totodată, actualizarea se aplică și în cazul curților sau terenurilor aferente locuințelor.

Atenție, însă! Nu intră sub incidența actului normativ locuințele pentru tineri destinate închirierii, realizate de ANL, unde chiria se calculează în baza legii modificate în 2018.

La Ploiești, în prezent, pentru un apartament cu trei camere, chiria este în prezent cuprinsă între 98 – 150 de lei pe lună, în timp ce pentru o garsonieră este de aproximativ 40 de lei.

Cât va fi chiria pentru un apartament cu trei camere

Ministrul Dezvoltării a explicat cât va ajunge chiria pentru o locuință de 50 mp, dar și pentru un apartament cu trei camere cu o suprafață de 80 mp.

„Această decizie era necesară întrucât ultima actualizare a tarifului de bază lunar al chiriei a fost realizată în anul 2007. De exemplu, în prezent, chiria pentru o locuință cu o suprafață locuibilă de 50 mp este de 42 de lei, iar, după actualizarea tarifului, aceasta va fi de 101,08 lei”, a anunțat Cseke Attila, ministrul dezvoltării,

Ministrul a mai spus că, pentru un apartament cu 3 camere și o suprafață locuibilă de 80 mp, chiria este, în prezent, de 67,20 de lei, iar, după introducerea noilor tarife, chiria va fi de 161,73 de lei.

De asemenea, în cazul unui apartament cu 4 camere și o suprafață locuibilă de 120 mp, chiria va fi de 242,60 de lei, față de 100,80 de lei, cât este în prezent.