32 de locuințe distruse de flăcări în Vrancea și peste 300 de oameni evacuați. Incendiul a fost localizat

32 de locuințe au ars duminică, 26 aprilie, în comuna Soveja din județul Vrancea. Incendiul a pornit de la o casă, însă vântul puternic a alimentat flăcările și le-a purtat în tot satul. Focul ar fi fost scăpat sub control de o bătrână, a declarat, pentru știrileprotv, primarul Ionuţ Filimon. La această oră, incendiul a fost localizat, anunță pompierii de la ISU Vrancea.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a emis un mesaj Ro-Alert și peste 300 de oameni au fost evacuați. Mai multe persoane au făcut atac de panică.

Incendiul, care a afectat inițial 11 case de lemn, a pornit duminică, din curtea unei bătrâne, în jurul orei 9 și jumătate. În câteva zeci de minute, pompierii care au intervenit cu două autospeciale au cerut suplimentarea forțelor, pentru că, din cauza vântului, focul s-a propagat.

Maior Florin Olaru, ISU Vrancea: „La fața locului acționează 13 autospeciale de stingere cu apă și spumă, șapte autospeciale pentru muncă operativă, trei microbuze pentru transportul personalului, două echipaje SMURD și 228 pompieri militari. Peste 30 de polițiști și 160 de jandarmi acționează în sistem integrat”, a declarat salvatorul ISU pentru sursa citată.

Prefectul județului, Marius Iorga, a precizat că au fost câteva persoane care au necesitat intervenţia medicilor de la SMURD ca urmare a intoxicaţiei cu fum.

„Au fost câteva doamne care din cauza fumului au necesitat intervenţia celor de la SMURD, un tânăr care a fost tăiat de o tablă la mână destul de grav şi a fost dus la spital, dar nu sunt alte victime, nu sunt pierderi de vieţi omeneşti”, a spus prefectul.

ISU Vrancea a transmis că incendiul de proporții a fost localizat. Oamenii rămași fără case vor fi cazați în adăposturi puse la dispoziţie de Primărie şi Consiliul Judeţean.