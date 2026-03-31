Ce spune primarul Polițeanu despre trecerea Spitalului de Pediatrie la Consiliul Județean Prahova

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a explicat luni, 30 martie, motivul pentru care a fost de acord cu transferul Spitalului de Pediatrie la Consiliul Județean Prahova. În comparație cu Spitalul Municipal Ploiești, unde există șanse pentru consolidarea clădirii de către municipalitate, prin Programul Cantacuzino, potrivit edilului, la Spitalul de Pediatrie nu există o astfel de oportunitate.

„Ploieștiul are două spitale: Spitalul Municipal și Spitalul de Pediatrie. Spitalul de Pediatrie este în clasa de risc seismic II. Spitalul Municipal – clasă de risc seismic I, deci mai grav. În același timp, Ploieștiul a fost eligibil pentru Programul Cantacuzino, pentru Spitalul Municipal. Acolo există o perspectivă – dacă nu imediată, atunci una foarte clară. Spitalul Municipal a fost acceptat în Programul Cantacuzino.

Va veni momentul în care vom consolida clădirile și, evident, va exista și o modernizare (…). Mai mult decât atât, tocmai am dat drumul la licitație pentru secția de paleație de acolo. Sunt fonduri europene și totul a mers foarte rapid. Există perspectivă, din punctul meu de vedere, pentru Spitalul Municipal”, a susținut Mihai Polițeanu.

Polițeanu: „Nu ținem, doar din orgoliu, un spital care oricum nu pleacă din Ploiești”

Mai mult edilul Ploieștiului a susținut că prin trecerea unității medicale la Consiliul Județean Prahova există mai multe perspective pentru unitatesa medicală.

„În cazul Spitalului de Pediatrie nu am fost și, cu siguranță, pentru mult timp nu vom fi eligibili pentru tot felul de finanțări (…). Situația financiară a Primăriei Ploiești o știți. Avem mari investiții în diferite grade de desfășurare. Pe unele le începem foarte curând, altele sunt în licitații… Nu există resurse financiare și o spun cu toată seriozitatea: în următorii 15 ani nu vom avea banii necesari să construim o nouă clădire pentru Spitalul de Pediatrie”, a explicat Mihai Polițeanu.

Edilul a susținut că decizia înțeleaptă era „să nu ținem, doar din orgoliu, un spital care oricum nu pleacă din Ploiești”.

„Există o perspectivă pentru Spitalul de Pediatrie prin trecerea la județ. Nu exista nicio perspectivă dacă ar fi rămas în administrarea Primăriei. În schimb, pentru Spitalul Municipal există toate perspectivele de a îmbunătăți situația”, a declarat Polițeanu.

O nouă clădire pentru Spitalul de Pediatrie

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a anunțat, ieri, că există mai multe variante de lucru, astfel încât activitatea Spitalului de Pediatrie să se desfășoare într-o altă clădire, precizând că una dintre acestea este chiar clădirea IPCUP.

La rândul său, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, nu a exclus posibilitatea finanțării, pe exercițiaul financiar din 2027, pentru construirea unei noi clădiri pentru Spitalul de Pediatrie.

