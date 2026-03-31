Ce se întâmplă cu Spitalul CF Ploiești după preluarea de către Consiliul Județean Prahova

Spitalul General Căi Ferate Ploiești a trecut din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cea a Consiliului Județean Prahova. Aleșii județeni au aprobat, luni, 30 martie, transferul unității sanitare. Autoritățile județene, dar și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, au dat asigurări că nu va fi schimbat obiectul de activitate și nici structura de funcționare a unității sanitare.

- Publicitate -

Situat în zona 9 Mai din Ploiești, Spitalul CF a trecut, luni, 30 martie, de la Ministerul Transporturilor la Consiliul Județean Prahova. (Detalii AICI).

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a subliniat că unitatea medicală își va păstra obiectul de activitate. „Nu se desființează”, a declarat acesta, adăugând că „Vrem să dezvoltăm”.

- Publicitate -

Ministrul Sănătății: „Nu se modifică structura de funcționare”

La rândul său, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că structura spitalului nu va fi modificată: „cel care preia unitatea sanitară nu are dreptul să modifice structura de funcționare a unității sanitare. Resursa umană, secțiile, modul de organizare și destinația unității sanitare rămân neschimbată”.

Ce se schimbă? Doar partea administrativă

Potrivit ministrului Sănătății, singura modificare vizează partea administrativă: „Singura modificare, dacă pot să spun așa, care apare în cadrul acestui transfer, se referă stric la schimbarea principalului ordonator de credite. El (n.r spitalul) intră în subordinea Consiliului Județean, practic sub aceeași formă de organizare și funcționare ca Spitalul Județean”.

- Publicitate -

O altă modificare va fi schimbarea denumirii spitalului, având în vedere că acesta nu se va mai afla în subordinea Ministerului Transportului.

„Transferul nu va avea impact asupra angajaților”

Ministrul Sănătății a dat asigurări că nici angajații nu vor fi afectați de această decizie. „Transferul de astăzi este unul de natură administrativ. Practic se schimbă ordonatorul principal de credite”, a declarat Alexandru Rogobete.

Predarea – preluarea spitalului, precum și a bunurilor aferente, se va realiza printr-un protocol încheiat între instituțiile implicate, potrivit proiectului de hotărâre aprobat la Ploiești.

- Publicitate -

Consultări la nivel județean

În ceea ce privește dezvoltarea ulterioară a unității medicale, ministrul nu exclude apariția unor noi secții, însă spune că deciziile vor fi luate în urma unor consultări ample.

„După ce se finalizează transferul administrativ și reorganizarea efectivă cu hotărâri de Guvern și cu tot ce urmează, care va mai dura probabil câteva săptămâni bune, mă ofer să realizăm o masă rotudă în județ, la care să invităm toți managerii, șefii de secții, dar și managerii spitalelor din jurul Ploieștiului pentru a avea o discuție clară, transparentă, de cum trebuie organizate și reorganizate serviciile medicale”, a declarant ministrul Sănătății.

Ședința Consiliului Județean Prahova în cadrul căreia a fost aprobat transferul Spitalului CF Ploiești de la Ministerul Transporturilor la Consiliul Județean Prahova

- Publicitate -

Conferință de presă ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete

