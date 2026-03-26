Cât va costa parcarea la Ploiești pentru 30 de minute – PROIECT

La Ploiești se propune introducerea unui tarif diferențiat pentru parcarea autoturismelor în parcările cu plată, aplicabil pentru un interval de 30 de minute. Proiectul a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Ploiești.

- Publicitate -

Ploieștenii care își parchează mașinile în parcările cu plată ar putea plăti mai puțin dacă timpul de staționare este de doar 30 de minute.

Un proiect de hotărâre, lansat în dezbatere publică, prevede un tarif de 2 lei/30 de minute/loc de parcare, TVA inclus.

- Publicitate -

Propunerea a fost fundamentată în contextul în care, în prezent, nu există un tarif diferențiat pentru intervale scurte de timp.

Reamintim că, anul trecut, Consiliul Local Ploiești a aprobat un tarif de 4 lei/oră/loc de parcare. La acea dată, proiectul nu a inclus un tarif diferențiat pentru un timp de staționare mai scurt.