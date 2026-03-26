Armata ar putea salva podul de la Gara de Sud din Ploiești. Proiectul, pe lista investițiilor strategice

Construit în urmă cu peste 60 de ani, podul de la Gara de Sud din Ploiești se află într-o stare avansată de degradare, potrivit expertizelor realizate în 2023. Șansa de reabilitare a pasajului rutier ar putea veni în acest an, prin includerea podului pe lista investițiilor strategice, la propunerea Ministerului Apărării Naționale.

La acest articol a contribuit Roxana Tănase.

Podul de la Gara de Sud, în stare avansată de degradare

Podul de la Gara de Sud asigură de peste jumătate de secol legătura dintre zona Bariera București și centrul orașului, reprezentând una dintre principalele artere de circulație din municipiu. Importanța pasajului rutier este dată și de faptul că, odată reabilitat, ar putea redeveni singura cale de acces pentru traficul greu din această zonă.

În 2023, din cauza stării tehnice precare, Primăria Ploiești a impus restricții de tonaj de 25 de tone, cu excepția autospecialelor de intervenție, și limitarea vitezei la 30 km/h. Măsurile au fost luate pentru protejarea infrastructurii, în lipsa unor lucrări de reabilitare, amânate până acum din cauza costurilor ridicate, dar nu sunt respectate.

Proiect cu miză strategică

Situația podului ar putea intra însă într-o nouă etapă, după includerea acestuia pe lista investițiilor strategice de către Ministerul Apărării Naționale. Acest lucru ar permite finanțarea lucrărilor de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor.

Contactat de Observatorul Prahovean, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a confirmat demersurile:

„Am avut mai multe discuții pe această temă cu reprezentanții Ministerului Apărării Naționale din teritoriu. Le-am înaintat documentația privind starea podului de la Gara de Sud, ce lucrări trebuie realizate și costurile estimate. Podul va fi inclus pe lista investițiilor de importanță strategică pe care Ministerul Apărării o transmite anual către Ministerul Transporturilor. Să sperăm că, în acest context, vor fi alocate fonduri pentru reabilitarea acestui pod”

Edilul a precizat încă din 2025 că aceasta este, practic, singura soluție pentru modernizarea pasajului, în condițiile în care valoarea estimată a lucrărilor depășește 50 de milioane de euro.

Dacă proiectul va fi aprobat și finanțat, podul de la Gara de Sud ar putea intra, în sfârșit, într-un amplu proces de reabilitare, după ani de degradare și restricții de trafic. Rămâne de văzut dacă demersul Primăriei Ploiești, susținut de Armată, va obține finanțare de la Ministerul Transporturilor.