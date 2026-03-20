Controale în Ploiești. Amenzi și mașini ridicate pentru opriri și staționări neregulamentare

Zeci de amenzi, în valoare de peste 8.500 de lei, au fost aplicate, ieri, conducătorilor auto care au oprit sau au staționat neregulamentar în Ploiești. Acțiunile de control au fost efectuate de polițiștii locali în mai multe zone ale municipiului.

Șoferii care opresc sau staționează în locuri interzise riscă sancțiuni contravenționale și, în anumite cazuri, ridicarea autovehiculelor la Ploiești. De asta s-au convins, ieri, mai mulți conducători auto, care au fost sancționați pentru nerespectarea legislației rutiere.

Zeci de sancțiuni și amenzi de peste 8.500 de lei

Astfel, joi, 19 martie, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice au desfășurat acțiuni de control pe raza municipiului Ploiești, în zone intens circulate.

Acțiunile de control au avut loc pe străzile: Bulevardul Republicii, Cuza Vodă, Constantin Dobrogeanu Gherea, Gheorghe Lazăr și Vasile Milea.

„În urma verificărilor efectuate, au fost aplicate 28 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 8.505 lei. Dintre acestea, 20 de sancțiuni au fost aplicate conducătorilor auto care au încălcat normele rutiere, iar 8 au vizat pietonii”, a anunțat Poliția Locală Ploiești.

Măsurile au ca scop fluidizarea traficului și creșterea siguranței pentru toți participanții la circulație, în special pentru pietoni.

Zonele unde au avut loc controale

„Totodată, au fost întreprinse demersuri pentru identificarea a opt conducători auto care au săvârșit abateri de la legislația rutieră, constând în oprirea sau staționarea neregulamentară a autovehiculelor, în vederea aplicării măsurilor contravenționale.

În același context, polițiștii locali au dispus ridicarea a trei autovehicule staționate neregulamentar, conform prevederilor O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Activitatea s-a desfășurat cu sprijinul lucrătorilor S.C. S.G.U. Ploiești, în baza H.C.L. nr. 234/2025”, a anunțat Poliția Locală Ploiești.

Reprezentanții Poliției Locale Ploiești recomandă respectarea indicatoarelor rutiere și utilizarea locurilor de parcare amenajate, pentru a evita sancțiunile și disconfortul creat de blocarea traficului.