Pericol pentru șoferi, pe DJ 101I, Sat Minier – Filipeștii de Târg. Mașină avariată în gropi – FOTO

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
O conducătoare auto din Prahova reclamă starea dezastruoasă a DJ 101I, după ce și-a avariat roata de la mașină într-o groapă de pe tronsonul Sat Minier – Filipeștii de Târg. Imagini la finalul textului.

Incidentul a avut loc, marți, pe DJ 101I, în timp ce o conducătoarea auto încerca să evite numeroasele gropi de pe carosabil

„Este groaznic ce se întâmplă pe acest drum județean. Pe tronsonul Satul Minier – Filipeștii de Târg sunt numai gropi.

De fapt sunt adevărate cratere. Am intrat cu roata de la mașină într-o astfel de groapă, evitând celelalte gropi.

Nu am avut cum să ocolesc pentru că din față veneau alte mașini. Din fericire, aveam viteză mică pentru că altfel se putea întâmpla o nenorocire. Am sunat la Poliție și au venit la fața locului”, ne-a povestit conducătoarea auto.

Prea multe gropi

În urma incidentului, cauciucul și janta mașinii au fost distruse. Potrivit șoferiței, groapa era semnalizată necorespunzător, iar numărul mare de cratere face imposibilă evitarea acestora. Conducătoarea auto a semnalat cazul la Poliție.

„Vreau soluții nu scuze. Am semnalat acest caz pentru că mă gândesc că cineva trebuie să ia o măsură.

Din ce am înțeles sunt și alte astfel de sesizări pentru acest drum. Vreau să se ia măsuri. Vreau soluții, nu scuze, astfel încât alți conducători să nu pățească ce am pățit eu”, ne-a povestit conducătoarea auto.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere de la Consiliul Județean Prahova cu privire la starea DJ 101I și eventuale lucrări de reparații.

Reamintim faptul că Obszervatorul Prahovean are în derulare campania „Raportează o groapă”

Exclusiv

„Taxa de horoscop” de la Spitalul Județean Ploiești: cât costă să afli ora nașterii

Marius Nica Marius Nica -
Persoanele care doresc să afle ora exactă a nașterii...

După criza apei din Prahova, Paltinu are încă o problemă majoră

Marius Nica Marius Nica -
La mai bine de trei luni de la criza...

„Mi-am distrus viața!” Mărturia unui fost fotbalist de carieră, dependent de jocuri de noroc

Oana Stoica Oana Stoica -
Observatorul Prahovean continuă campania ”Ploiești, fără păcănele!” în contextul...

