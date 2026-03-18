Impozitul mărit de 6,5 ori la Ploiești provoacă reacții și în rândul consilierilor locali. ”Nu ni s-a explicat”

Impozitul pe clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice în Ploiești a fost majorat semnificativ în 2026, de la 0,22% la 1,3%, nivelul maxim permis de lege. Creșterea, de peste 6,5 ori, a generat nemulțumiri în rândul antreprenorilor, cei mai afectați fiind ploieștenii care și-au declarat sedii de firmă în propriile locuințe. La rândul lor, consilierii susțin că nu au fost informați de impactul unei astfel de măsuri.

Cota de impozitare pe clădirile nerezidențiale deținute de persoanele fizice a fost majorată în 2026 de la 0,22 la 1,3%, maximum prevăzut de lege.

Asta în condițiile în care în alte orașe din țară, autoritățile nu au propus maximum prevăzut de lege.

Creșterea a stârnit nemulțumiri în rândul antreprenorilor, dar și reacții critice din partea unor consilieri locali.

Majorare de peste 6,5 ori a impozitului la Ploiești

Mulți dintre consilierii locali susțin că în momentul votului nu au existat explicații cu privire la consecințele unei astfel de măsuri, proiectul fiind votat în bloc cu alte impozite și taxe propuse pentru 2026.

Din start trebuie spus că în decembrie 2025 proiectul de hotărâre privind majorarea taxelor și impozitelor locale din Ploiești pentru 2026 nu a fost votat de consilierii locali de la AUR, România în Acțiune, dar nici de Robert Vâscan (PSD).

Robert Vâscan (PSD): „Nu am fost de acord cu majorarea impozitelor”

„Eu nu am votat impozitul la Ploiești pentru că au existat mai multe dispute pe tema aceasta. La Ploiești este mai mare impozitul inclusiv la mașini. Nu am fost de acord cu majorarea, care nu cred că va aduce ceva benefic pentru Ploiești. Vom vedea care vor fi consecințele unei astfel de măsuri.

Legat de impozitul pentru persoanele fizice care dețin clădiri nerezidențiale, nu s-a făcut diferența între un spațiu de firmă și un spațiu unde este declarat doar sediul social. Cred că această lege ar fi trebuit amendată în mai multe cazuri. Știu despre această discuție și voi face o interpelare la următoarea ședință a Consiliului Local și voi solicita un punct de vedere din partea Serviciului Public Finanțe Locale”, a precizat Robert Vâscan.

Răzvan Enescu: „Nu s-a explicat cât va ajunge impozitul”

Consilierul local Răzvan Enescu susține că proiectul de hotărâre a fost votat ca urmare a caracterului de urgență.

„Am înțeles necesitatea aprobării hotărârii de Consiliu Local, având în vedere caracterul de urgență și riscul ca Ploieștiul să nu mai poată beneficia de aceste venituri. Nu s-a intrat însă în detalii și nu s-a explicat cât va ajunge impozitul în astfel de situații.

Inclusiv mașinile hibride au un impozit foarte mare la Ploiești, un nivel pe care îl consider neacceptabil.

Am fost de bună credință, dar dacă s-a mers pe nivelul maxim prevăzut de lege, cred că este o problemă de credibilitate a Executivului. Interesul nostru nu este să lovim în cetățeni și să le impunem o povară mai mare decât pot duce”, a susținut consilierul local Răzvan Enescu.

Observatorul Prahovean a încercat să obțină un punct de vedere și din partea grupului consilierilor locali PNL, însă nu am primit un răspuns până la momentul publicării materialului.

Cota maximă permisă de lege, aplicată la Ploiești

Potrivit actului normativ aprobat de Guvern, administrațiile locale pot stabili cota de impozitare pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice între 0,22% și 1,3%.

La Ploiești, conform HCL nr. 744/29.12.2025, a fost aplicată valoarea maximă, ceea ce a dus la creșteri semnificative ale taxelor pentru proprietarii vizați. (Detalii AICI).