„Centrul a devenit o zonă cu accente interlope”. Polițeanu cere interzicerea păcănelelor

Interzicerea jocurilor de noroc în Ploiești a fost readusă în discuție în cadrul dezbaterii publice privind bugetul local pe 2026. Primarul Mihai Polițeanu a reafirmat ferm că susține eliminarea completă a sălilor de jocuri de pe raza municipiului și că se lucrează deja la un proiect de hotărâre în acest sens.

„Opțiunea mea este foarte clară: interzicerea jocurilor de noroc pe teritoriul Ploieștiului. Asta este opțiunea mea. Mi-o mențin”, a declarat edilul Ploieștiului, la dezbaterea de luni, pe tema bugetului pe 2026.

Primarul: „Siguranța și calitatea vieții sunt prioritare”

Poziția primarului a fost exprimată după ce un angajat al unui operator de jocuri de noroc a solicitat un punct de vedere oficial. Polițeanu a subliniat că cel mai important este calitatea vieții cetățenilor.

„Pe mine mă interesează, din punct de vedere al edilului, siguranța publică, modul în care arată Ploieștiul, calitatea vieții în general”, a explicat acesta.

„Centrul a devenit o zonă cu accente interlope”

Primarul a atras atenția asupra situației din centrul orașului, unde, potrivit afirmațiilor sale, anumite zone au devenit problematice.

„Dacă vă duceți în centrul Ploieștiului, cel puțin pe zona de shaormerii, este deja o zonă, am zis public, este o zonă cu accente interlope. (…). Eu îmi doresc, și orice om își dorește, ca în centrul Ploieștiului să vezi copii, să vezi familii plimbându-se seara, să se simtă bine… Să vezi cafenele… Asta îmi doresc pentru centrul orașului în care m-am născut și în care trăiesc”, a spus Polițeanu.

Sesizări, scandaluri și țipete în cartiere

Edilul a menționat și numeroasele sesizări primite din partea cetățenilor care locuiesc în cartiere, în zonele unde la parterul blocurilor funcționează săli de jocuri de noroc.

„De asemenea, la parterul blocurilor, ca de obicei, vorbim de nenumărate sesizări, scandaluri, țipete, se urinează pe spațiul public, pe zidurile blocurilor. Lucrurile astea sunt vizibile și deranjează comunitatea ploieșteană”, a argumentat primarul Ploieștiului.

Proiectul, în dezbatere publică

Proiectul privind interzicerea jocurilor de noroc urmează să fie supus dezbaterii publice până la finalul acestei luni, iar decizia finală va aparține Consiliului Local.

Inițiativa ar putea schimba radical imaginea orașului, într-un moment în care tot mai multe administrații locale din România analizează restricționarea jocurilor de noroc.

Reamintim faptul că Observatorul Prahovean a lansat campania „Ploiești, fără păcănele” (Detalii AICI).

Rămâne de văzut dacă Ploieștiul va deveni unul dintre primele municipii mari care va spune „stop” păcănelelor.

VIDEO: Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu: min. 1.13.18 – 1.19.58