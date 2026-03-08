Taxa de acces auto în cimitirele din Ploiești a fost majorată. Cât trebuie să plătească șoferii

Taxa de acces auto în cimitirele din Ploiești a fost majorată, potrivit noului regulament de organizare și funcționare aprobat recent de administrația locală. Tariful pentru autoturisme a crescut de la 12 la 13 lei.

Noul Regulament de funcționare și organizare al cimitirelor din Ploiești stabilește inclusiv programul în care este permis accesul cu mașina în incinta cimitirelor, precum și categoriile de persoane care beneficiază de gratuitate. Taxa de acces auto a fost majorată de la 12 șei la 13 lei/autovehicul.

Programul de acces auto în cimitirele din Ploiești

Conform regulamentului, accesul auto în cimitirele Bolovani, Viișoara și Eternitatea este permis de luni până vineri între orele 08.00 și 16.00, iar sâmbăta între 08.00 și 12.00.

În Cimitirul Mihai Bravu, programul diferă în funcție de sezon: în perioada 1 octombrie – 31 martie accesul este permis zilnic între orele 08.00 și 16.00, iar în perioada 1 aprilie – 30 septembrie între 08.00 și 21.00.

Cine beneficiază de acces auto gratuit

Persoanele care prezintă certificat de handicap și/sau au vizibil un handicap locomotor

Autovehiculele funerare pentru depunerea defunctului

Angajații care își desfășoară activitatea în cadrul bisericilor din incinta Cimitirului Mihai Bravu și din incinta Cimitirului Eternitatea

Persoanele care tranzitează Cimitirul Mihai Bravu pentru a ajunge la Pepinieră, cu dovada prezentată la ieșire prin bon fiscal sau document emis de conducătorul locului de muncă al Pepinierei, prin care se confirmă veridicitatea susținerilor

Noul regulament nu mai prevede acces gratuit în zilele de duminică în Cimitirul Mihai Bravu.