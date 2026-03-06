Pasajul rutier subteran de pe DN1, de la Azuga, blocat de lipsa finanțării

Contractul pentru execuția lucrărilor la pasajul rutier subteran de la Azuga, situat pe DN1 Valea Prahovei, nu poate fi semnat pentru că momentan nu este asigurată finanțarea, potrivit Economedia. Valoarea totală a proiectului este estimată la 26 de milioane de lei.

Pasajul rutier subteran de la Azuga va fi construit pe DN 1 Valea Prahovei, la intersecția DN 1 cu strada Independenței, în zona Primăriei și la intersecția cu artera de acces spre pârtiile Cazacu și Sorica.

Costul estimativ pentru pasajul de pe DN1 de la Azuga este de 26 milioane de lei, iar durata de execuție este de 12 luni. (Detalii AICI).

Potrivit Ecomedia, pentru acest proiect a fost depusă o singură ofertă din partea prahovenilor de la Coni (lider), alături de Metabet CF. Oferta a fost declarată câștigătoare în septembrie 2025. Contractul va putea fi încheiat, însă, doar după ce vor fi aprobate fondurile pentru investiție.

„Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câştigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea angajamentelor/creditelor bugetare cu această destinaţie.

În cazul în care, indiferent de motive, angajamentele/creditele bugetare nu vor fi alocate, pe o perioada de 12 luni de la data declarării ofertantului câștigător/de la data soluționării definitive a eventualelor contestaţii, procedura de atribuire se va anula de drept, în condiţiile în care nu există o altă sursă de finanţare”, arată răspunsul CJ Prahova pentru Economedia.