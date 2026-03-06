- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Pasajul rutier subteran de pe DN1, de la Azuga, blocat de lipsa finanțării

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
Azuga
Foto: sursă Facebook - captură video

Contractul pentru execuția lucrărilor la pasajul rutier subteran de la Azuga, situat pe DN1 Valea Prahovei, nu poate fi semnat pentru că momentan nu este asigurată finanțarea, potrivit Economedia. Valoarea totală a proiectului este estimată la 26 de milioane de lei.

- Publicitate -

Pasajul rutier subteran de la Azuga va fi construit pe DN 1 Valea Prahovei, la intersecția DN 1 cu strada Independenței, în zona Primăriei și la intersecția cu artera de acces spre pârtiile Cazacu și Sorica.

Costul estimativ pentru pasajul de pe DN1 de la Azuga este de 26  milioane de lei, iar durata de execuție este de 12 luni. (Detalii AICI).

- Publicitate -

Potrivit Ecomedia, pentru acest proiect a fost depusă o singură ofertă din partea prahovenilor de la Coni (lider), alături de Metabet CF. Oferta a fost declarată câștigătoare în septembrie 2025. Contractul va putea fi încheiat, însă, doar după ce vor fi aprobate fondurile pentru investiție.

„Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câştigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea angajamentelor/creditelor bugetare cu această destinaţie.

În cazul în care, indiferent de motive, angajamentele/creditele bugetare nu vor fi alocate, pe o perioada de 12 luni de la data declarării ofertantului câștigător/de la data soluționării definitive a eventualelor contestaţii, procedura de atribuire se va anula de drept, în condiţiile în care nu există o altă sursă de finanţare”, arată răspunsul CJ Prahova pentru Economedia.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Ploiești se pregătește să interzică păcănelele. Ce se întâmplă cu Loteria Română

Marius Nica Marius Nica -
Conducerea Primăriei Ploiești lucrează la un proiect de hotărâre...

Ploiești, fără păcănele! Povestea lui Ionuț: Am fost să cumpăr două verze și „m-au costat” 1.500 de euro!

Corina Matei Corina Matei -
Campania demarată de Observatorul Prahovean, „Ploiești, fără păcănele!”, a...

De ce scumpirea carburanților golește chiar și portofelul celor fără mașină

Corina Matei Corina Matei -
Miercuri, 4 martie 2026, prețul benzinei a sărit de...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -