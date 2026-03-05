„La fiecare gol marcat, un copac plantat”. Campanie inedită a SGU cu Petrolul și CSM

Servicii Gospodărire Urbană Ploiești a lansat, joi, o campanie inedită alături de Clubul Sportiv Municipal Ploiești și clubul de fotbal FC Petrolul Ploiești: „La fiecare gol marcat, un copac plantat”. Fiecare gol marcat de Petrolul ar putea lăsa în urmă mai mult decât o victorie pe tabelă.

Servicii Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești a anunțat lansarea unei noi campanii, prin implicarea CSM și Petrolul Ploiești.

Proiectul își propune, practic, să lege performanța de pe teren, a fiecărui gol înscris de Petrolul, în plantarea unui copac.

„Suntem mândri să susținem, alături de CSM Ploiești, echipa noastră de suflet, FC Petrolul Ploiești, într-un proiect care unește pasiunea pentru fotbal cu dragostea pentru oraș.

Prin programul „La fiecare gol marcat, un copac plantat”, transformăm bucuria fiecărei reușite de pe stadion într-un gest concret pentru un Ploiești mai verde și mai sănătos.

Este o inițiativă cu o dublă miză: o amprentă ecologică pozitivă și un suport esențial pentru criteriile de licențiere ale clubului în sezonul viitor.

Mai mult decât atât, pentru a le da băieților noștri un motiv în plus să lupte în play-off, SGU Ploiești face o promisiune: indiferent de cât de mare va fi numărul de goluri marcate, ne angajăm să suplimentăm numărul de copaci la viitoarele acțiuni de plantare, pentru a construi împreună o adevărată pădure a victoriilor!”, au transmis reprezentanții SGU Ploiești.