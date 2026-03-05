Ce se întâmplă cu piața centrală din Ploiești. Când ar putea începe lucrările

Primăria Ploiești avansează cu proiectul privind modernizarea pieței agroalimentare de pe platoul Halelor Centrale. Potrivit primarului Mihai Polițeanu, municipalitatea se află în etapa finală de realizare a Studiului de Fezabilitate, document necesar pentru continuarea investiției.

Zona pieței centrale din Ploiești nu a fost modernizată de mulți ani, iar condițiile actuale sunt departe de cele necesare pentru comercializarea produselor agroalimentare.

Spațiul improvizat, acoperit în mare parte cu carton, nu oferă protecție nici comercianților, nici cumpărătorilor. Iarna temperaturile sunt foarte scăzute, iar vara căldura afectează produsele expuse la vânzare.

Proiect pentru o nouă piață agroalimentară

Anul trecut, Consiliul Local Ploiești a aprobat un proiect de hotărâre privind cooperarea dintre Primărie și SC Hale și Piețe pentru construirea unei noi piețe agroalimentare.

Potrivit documentului, noua construcție ar urma să aibă regim de înălțime P+1, iar protocolul de colaborare prevede transmiterea către municipalitate a unei suprafețe de 3.711 metri pătrați.

Primarul Ploieștiului a precizat că proiectul este într-o etapă avansată și că după finalizarea Studiului de Fezabilitate va urma realizarea proiectului tehnic.

„Suntem avansați cu proiectul pentru piața de pe platoul Halelor Centrale. Suntem practic la finalizarea Studiului de Fezabilitate. Apoi, se va face proiectul tehnic, care nu va dura doarte mult, pentru că în mare avem toate elementele de proiect tehnic. Știm cum va arăta piața de la Halele Centrale (…). Anul acesta va trebui să găsim și sursa de finanțare”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Problema finanțării

Edilul a explicat că există șanse reduse ca investiția să fie realizată din fonduri europene, deoarece în prezent nu există o linie de finanțare dedicată pentru astfel de proiecte.

„Pentru piață este puțin probabil să găsim fonduri europene, pentru că există linii speciale în ceea ce privește fondurile europene. Deocamdată nu există nicio axă de finanțare pentru așa ceva.

Asta înseamnă că, dacă mergem eventual pe un împrumut, trebuie să facem toată documentația de aprobare a împrumutului, apoi de achiziție a împrumutului în Consiliul Local, să găsim o bancă să ne dea banii.

Dacă totul merge bine am putea ca la jumătatea anului viitor să dăm drumul la lucrări, presupunând că vom da drumul la licitația pentru lucrări anul acesta. Deci anul acesta va fi dedicat doar procedurilor birocratice, care înseamnă documentație, finanțare și, ca al treilea pas, licitația pentru execuția lucrărilor”, a susținut Mihai Polițeanu.

Proiecte promise de ani de zile

Planuri pentru modernizarea pieței centrale din Ploiești au existat și în trecut. În urmă cu aproximativ 12 ani, un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) prevedea realizarea unei construcții cu regim de înălțime P+1, însă proiectul nu a fost pus în practică.

