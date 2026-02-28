Primăriile din Prahova care au primit finanțare prin PNRR

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a anunțat decontarea unor noi lucrări de investiții în Prahova. Valoarea totală alocată la Prahova pentru proiectele aflate în derulare depășește 4,2 milioane de lei.

„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 183.096.719,10 de lei pentru 300 investiții realizate prin programele derulate de Ministerul Dezvoltării”, a anunțat, vineri, ministrul Cseke Attila.

Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Astfel, fondurile au fost alocate atât prin componenta „Valul renovării”, pentru refacerea clădirilor afectate de seisme, cât și prin Fondul Local de Investiții, dar și pentru lucrări de infrastructură.

Lista administrațiilor din Prahova care au primit finanțare

Balta Doamnei – 260.755 lei

Baba Ana – 532.392,99 lei

Chiojdeanca – 292.900,65 lei

Consiliul Județean Prahova – 3.158.914,68 lei

Valoarea totală decontată în Prahova este de 4.244.963,32 lei.