- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Primăriile din Prahova care au primit finanțare prin PNRR

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
lucrari
Foto sursă: MDLPA

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a anunțat decontarea unor noi lucrări de investiții în Prahova. Valoarea totală alocată la Prahova pentru proiectele aflate în derulare depășește 4,2 milioane de lei.

- Publicitate -

„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 183.096.719,10 de lei pentru 300 investiții realizate prin programele derulate de Ministerul Dezvoltării”, a anunțat, vineri, ministrul Cseke Attila.

Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

- Publicitate -

Astfel, fondurile au fost alocate atât prin componenta „Valul renovării”, pentru refacerea clădirilor afectate de seisme, cât și prin Fondul Local de Investiții, dar și pentru lucrări de infrastructură.

Lista administrațiilor din Prahova care au primit finanțare

  • Balta Doamnei – 260.755 lei
  • Baba Ana – 532.392,99 lei
  • Chiojdeanca – 292.900,65 lei
  • Consiliul Județean Prahova – 3.158.914,68 lei

Valoarea totală decontată în Prahova este de 4.244.963,32 lei.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Cât costă mărțișoarele la Ploiești. În centrul orașului sunt două târguri

Corina Matei Corina Matei -
Joi, 26 februarie 2026, în centrul Ploieștiului s-au deschis...

Cine este omul care a strâns „cotizațiile” de la petrecerea șefului PNL Prahova

Marius Nica Marius Nica -
Bogdan Chelan, secretarul general al PNL Prahova, este șeful...

Ploiești fără păcănele. Ce spun organizatorii de jocuri de noroc: Efectul de protejare e doar iluzoriu!

Corina Matei Corina Matei -
Noua măsură legislativă care dă posibilitatea administrațiilor locale de...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -