Reguli noi pentru șoferi: fără achitarea amenzilor la bugetul local, permisul rămâne suspendat

Noi reguli, începând de vineri, 27 februarie, pentru șoferii cu permisul suspendat: fără dovada plății amenzilor nu îți mai recuperezi permisul!

Anunț important de la fiscul Primăriei Ploiești

Serviciul Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești anunță o modificare importantă pentru persoanele cărora li s-a suspendat dreptul de a conduce autovehicule.

Potrivit OUG nr. 7/2026, începând de astăzi, pentru înapoierea permisului de conducere, șoferii aflați în această situație au obligația de a prezenta dovada achitării tuturor obligațiilor de plată către bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde își au domiciliul.

Este vorba despre toate amenzile contravenționale aplicate în calitate de conducători auto, care trebuie achitate integral înainte de recuperarea permisului.

Cum se obține dovada plății

Dovada achitării amenzilor este reprezentată de o adeverință eliberată de SPFL, la solicitarea contravenientului.

Adeverința poate fi solicitată: online, prin e-mail, la adresa: [email protected] sau fizic, la ghișeele instituției.

Termenul de eliberare este în aceeași zi, fără nicio taxă, pentru solicitările online și în termen de 48 de ore, pentru adeverințele emise pe suport de hârtie, la ghișeu.

Directorul SPFL: ”Sunt două situații distincte”

Contactat de Observatorul Prahovean, directorul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești a explicat că sunt două situații distincte care vizează conducătorii auto.

„În prima situație este vorba strict de faptul că pentru recuperarea permisului reținut de Poliție trebuie făcută dovada plății tuturor amenzilor de circulație aflate în evidență la bugetul local. Această măsură a intrat deja în vigoare astăzi.

În cea de a doua situație, care intră la 1 septembrie, este vorba de faptul că un conducător auto care înregistrează amenzi de circulație la bugetul local riscă să rămână fără permis, în cazul neplății”, a precizat Simona Dolniceanu, directorul SPFL Ploiești.

Reprezentanții SPFL recomandă șoferilor să verifice din timp situația fiscală pentru a evita întârzieri în procesul de recuperare a permisului de conducere.