Scandalul comercianților de mărțișoare. Fără corturi în centrul Ploieștiului

Obișnuiți ca în fiecare an să-și întindă mărțișoarele pe tarabe în zona centrală, mai mulți comercianți s-au trezit puși în fața faptului împlinit. În centrul orașului vor vinde numai cei care au închiriat căsuțe de la SGU Ploiești.

Mai mulți comercianți de mărțișoare susțin că au depus dosarele la Primărie pentru închirierea de teren în zona pietonalului de lângă parcul Nichita Stănescu, au plătit pentru planul de situație, însă nu au mai putut încheia contractele.

„Am mers astăzi la Primărie mai mulți comercianți și nu ne spune nimeni dacă ne încheie contracte. Noi am plătit la Primărie când am depusul dosarul cu cererea pentru planul de situație, însă nu am încheiat contractul.

Dacă știam de la început poate depuneam cerere pentru altă zonă. Când am plătit la casieria Primăriei nu ni s-a spus că există riscul să nu se aprobe cererea. Barem să ne dea în altă parte”, ne-a povestit unul dintre comercianți.

Fără corturi și mese în centrul Ploieștiului

După ce an de an au fost lăsați să vândă mărțișoare pe tarabe, în corturi, în zona centrală, anul acesta regulile s-au schimbat. Servicii Gospodărire Urbană Ploiești a solicitat Primăriei închirierea unei suprafețe de teren în fața Palatului Administrativ, unde comercianții au putut să încheie contracte de închiriere pentru căsuțe. (Detalii AICI).

Astfel, spun reprezentanții Primăriei Ploiești, anul acesta nu vor mai fi amplasate corturi în zona centrală. În plus, dacă ar fi aprobat solicitările comercianților care ar fi dorit să vândă în zona pietonală din centru ar fi permis o concurență neloială. Asta în condițiile în care tarifele percepute de SGU erau mai mari față de cele percepute de municipalitate. (Detalii AICI).

„În zona centrală, Servicii Gospodărie Urbană (SGU) Ploiești a depus o solicitare pentru amplasarea de căsuțe pentru comercianții de mărțișoare, în fața Palatului Administrativ.

Pentru a nu mai afecta din punct de vedere estetic zona centrală cu alte măsuțe și corturi, a fost transmisă o solicitare la Comisiile 2 și 4 pentru ca agenților economici care au depus dosare pentru zona pietonală Mihai Kogălniceanu – MC Donalds să le fie alocate amplasamente pe strada Griviței”, a precizat Zoia Staicu (PNL), viceprimarul Ploieștiului.

Cât privește alte zone din Ploiești deja au apărut zeci de corturi pentru comercianții de mărțișoare.