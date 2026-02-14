- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Unde va fi organizată Sărbătoarea Mărțișorului la Ploiești în 2026?

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
martisoare Ploiești

Servicii Gospodărie Urbană (SGU) Ploiești va organiza, în perioada 23 februarie – 8 martie 2026, „Sărbătoarea Mărțișorului”. Evenimentul va avea loc în parcul din fața Consiliului Județean Prahova.

- Publicitate -

Potrivit reprezentanților SGU Ploiești, 30 de căsuțe vor fi puse la dispoziția artizanilor și comercianților care doresc să participe la târgul dedicat Mărțișorului.

„În perioada 23 februarie – 8 martie, parcul din fața Consiliului Județean Prahova se transformă într-un loc dedicat simbolurilor primăverii.

- Publicitate -

Punem la dispoziție 30 de căsuțe pentru mărțișoare și cadouri de sezon”, au transmis organizatorii.

Cum se fac înscrierile

SGU Ploiești a anunțat că persoanele interesate se pot înscrie în intervalul 16 februarie – 20 februarie 2026, până la ora 13:00.

Cererile pot fi trimise pe e-mail, la adresa [email protected], sau pot fi depuse direct la sediul SGU Ploiești, pe strada Vălenii de Munte nr. 44, la Registratură.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Pentru ce a fost proiectat Sistemul Antigrindină și de ce a fost oprit, în 2025, în România. Va fi repornit în 2026?

Corina Matei Corina Matei -
Pentru a aduce o serie de clarificări cu privire...

Dosar penal pentru tăieri ilegale de arbori în Prahova: zeci de plopi doborâți lângă calea ferată

Oana Stoica Oana Stoica -
O situație incredibilă a ieșit la iveală în județul...

România a intrat în recesiune tehnică. Economist: „Nu suntem în criză, dar e un semnal de alarmă”

Corina Matei Corina Matei -
Vineri, 13 februarie 2026, Institutul Național de Statistică (INS)...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -