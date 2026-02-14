Unde va fi organizată Sărbătoarea Mărțișorului la Ploiești în 2026?

Servicii Gospodărie Urbană (SGU) Ploiești va organiza, în perioada 23 februarie – 8 martie 2026, „Sărbătoarea Mărțișorului”. Evenimentul va avea loc în parcul din fața Consiliului Județean Prahova.
Potrivit reprezentanților SGU Ploiești, 30 de căsuțe vor fi puse la dispoziția artizanilor și comercianților care doresc să participe la târgul dedicat Mărțișorului.
„În perioada 23 februarie – 8 martie, parcul din fața Consiliului Județean Prahova se transformă într-un loc dedicat simbolurilor primăverii.
Punem la dispoziție 30 de căsuțe pentru mărțișoare și cadouri de sezon”, au transmis organizatorii.
Cum se fac înscrierile
SGU Ploiești a anunțat că persoanele interesate se pot înscrie în intervalul 16 februarie – 20 februarie 2026, până la ora 13:00.
Cererile pot fi trimise pe e-mail, la adresa [email protected], sau pot fi depuse direct la sediul SGU Ploiești, pe strada Vălenii de Munte nr. 44, la Registratură.