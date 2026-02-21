- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Un nou film românesc se filmează în centrul Ploieștiului. Parcările vor fi eliberate

Corina Matei
Autor: Corina Matei
palatul culturii ploiesti

În perioada 24-26 februarie 2026, la Ploiești, se filmează producția românească „Sântandreiul Lupilor”. Ca urmare a acestuia, urmează a fi golite o parte din parcările din zona centrală a orașului.

- Publicitate -

Solicitarea a fost făcută către Primăria Ploiești de reprezentanții echipei de producție a filmului. Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat solicitarea, iar măsurile care se vor institui vor fi:

  • se va elibera parcarea din str. Griviței, situată între Palatul Culturii și parcul ”Toma Socolescu”, începând cu ziua de MARȚI – 24 FEBRUARIE 2026, ora: 06:00 până în ziua de JOI – 26 FEBRUARIE 2026, ora: 24:00;
  • se vor elibera căile de acces la intrarea principală a Palatului Culturii (str. Sublocotenent Erou Călin Cătălin), în ziua de MIERCURI – 25 FEBRUARIE 2026, între orele: 06:00 – 24:00;
  • se vor elibera locurile de parcare de pe str. Emile Zola, începând cu ziua de MARȚI – 24 FEBRUARIE 2026, ora: 06:00,  până în ziua de JOI – 26 FEBRUARIE 2026, ora: 24:00.

„Menționăm că str. Sublocotenent Erou Călin Cătălin (colț cu B-dul Republicii, până la colț cu str. Emile Zola – zona dintre Palatul Culturii și Palatul Administrativ – intrarea B) va rămâne deschisă circulației rutiere”, au mai transmis reprezentanții Primăriei Ploiești.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Povestea Teodorei Mosor, care creează mărțișoare cu suflet în Atelierul Zânelor din Ploiești

Corina Matei Corina Matei -
Artizanii adevărați sunt din ce în ce mai greu...

Control de adăpostul pentru câini din Boldești-Scăeni VIDEO

Marius Nica Marius Nica -
Vineri dimineață, 20 februarie 2026, mai multe echipe de...

Câți bani câștigă șoferii TCE Ploiești. Ce salarii au directorii, controlorii de bilete și mecanicii

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Observatorul Prahovean continuă seria articolelor în care vă prezentăm...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -