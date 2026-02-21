Un nou film românesc se filmează în centrul Ploieștiului. Parcările vor fi eliberate

În perioada 24-26 februarie 2026, la Ploiești, se filmează producția românească „Sântandreiul Lupilor”. Ca urmare a acestuia, urmează a fi golite o parte din parcările din zona centrală a orașului.

Solicitarea a fost făcută către Primăria Ploiești de reprezentanții echipei de producție a filmului. Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat solicitarea, iar măsurile care se vor institui vor fi:

se va elibera parcarea din str. Griviței, situată între Palatul Culturii și parcul ”Toma Socolescu”, începând cu ziua de MARȚI – 24 FEBRUARIE 2026, ora: 06:00 până în ziua de JOI – 26 FEBRUARIE 2026, ora: 24:00;

se vor elibera căile de acces la intrarea principală a Palatului Culturii (str. Sublocotenent Erou Călin Cătălin), în ziua de MIERCURI – 25 FEBRUARIE 2026, între orele: 06:00 – 24:00;

se vor elibera locurile de parcare de pe str. Emile Zola, începând cu ziua de MARȚI – 24 FEBRUARIE 2026, ora: 06:00, până în ziua de JOI – 26 FEBRUARIE 2026, ora: 24:00.

„Menționăm că str. Sublocotenent Erou Călin Cătălin (colț cu B-dul Republicii, până la colț cu str. Emile Zola – zona dintre Palatul Culturii și Palatul Administrativ – intrarea B) va rămâne deschisă circulației rutiere”, au mai transmis reprezentanții Primăriei Ploiești.