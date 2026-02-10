Grevă de avertisment în 14 primării din Prahova

Angajații din 14 primării din Prahova au protestat, marți, 10 februarie, între orele 10.00 – 12.00, pe fondul nemulțumirilor legate de reforma din administrație. Mai mulți primari recunosc că nemulțumirile sunt justificate, în contextul în care, pe lângă disponibilizări, administrațiile locale sunt lovite și de reducerea salariilor cu 10%.

UPDATE: Numărul primăriilor din Prahova unde a fost declanșată grevă de avertisment a crescut la 21. S-au alăturat protestului declanșat la nivel național angajați din primăriile: Salcia, Adunați, Bertea, Teișani, Poienarii Burchii, Talea și Fulga.

Știre inițială

Greva de avertisment declanșată în peste 1.500 de primării din țară nu va ocoli Prahova. Potrivit reprezentanților Sindicatului Național al Comunelor și Orașelor din România (SCOR) Prahova, greva de avertisment are loc în primăriile Slănic, Breaza, Cornu, Berceni, Ștefești, Măgurele, Bănești, Puchenii Mari, Măgureni, Mănești, Gornet, Predeal Sărari, Provița de Jos și Scorțeni.

Nemulțumirea principală a angajaților este pachetul de măsuri prevăzut în proiectul privind reforma din administrație.

La rândul lor, unii primari din Prahova susțin că protestul este întemeiat, în condițiile în care proiectul de reformă nu a ținut cont de specificul fiecărei unități administrativ-teritoriale.

„Angajații sunt nemulțumiți pentru că reforma nu ține cont de fiecare primărie în parte. La PoIenarii Burchii avem un deficit de nouă angajați. Cu toate acestea, trebuie să reducem numărul de personal cu încă șapte posturi, în condițiile în care avem doar 23 ocupate. Prin noile măsuri propuse, va trebui ca personalului rămas să îi tăiem din salarii cu 10%, în condițiile în care salariile sunt la un nivel extrem de scăzut”, a declarat pentru Observatorul Prahovean, Ionuț Alexandru, primarul comunei PoIenarii Burchii.

Alți primari susțin că protestul angajaților nu va rezolva cu nimic problema de fond, legată lipsa finanțărilor pentru comunele care se confruntă cu situații financiare în ceea ce privește acoperirea cheltuielilor curente inclusiv la utilități, iluminat public și salarii.

