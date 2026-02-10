Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării din țară

Peste 1.500 de primării din întreaga țară intră, marți, 10 februarie, într-o grevă de avertisment de două ore, între 10.00 și 12.00, în semn de protest față de propunerile incluse în proiectul de reformă a administrației publice.

Potrivit Sindicatului Salariaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR), angajații administrațiilor locale reclamă pierderea unor fonduri europene și diminuarea salariilor în comunitățile sărace.

„Guvernul preferă să piardă până la jumătate de miliard de euro nerambursabili din PNRR și să diminueze salariile în primăriile comunităților sărace, o dublă sărăcire a românilor din comune.

Cerem reforma sistemului de finanțare a bugetelor locale, conform Cartei Europene a Autonomiei Locale, prin mecanisme reale de egalizare a veniturilor, nu dublarea impozitelor locale și retragerea simultană a cotelor din impozitul pe venit.

Impozitul pe venit, accizele și TVA nu sunt «ale guvernului», ci sunt contribuțiile fiecărui cetățean, din mediul rural sau urban, și trebuie utilizate onest, fără discriminări, pentru toți cetățenii țării”, se arată în comunicatul SCOR.

Grevă de avertisment are loc și în mai multe primării de comune din județul Prahova, în semn de solidaritate cu protestele organizate la nivel național. (Detalii AICI).

Separat de proteste, tot marți, 500 de primari sunt invitați la Palatul Parlamentului, la discuții cu premierul Ilie Bolojan, pe tema pachetului de măsuri privind reforma în administrație.

La întâlnire sunt invitați să participe 26 de primari din Prahova, printre care edilii din Măgurele, Cornu, Baba Ana, Balta Doamnei, Jugureni, Mănești și Fulga.

„Ne dorim o îmbunătățire a cadrului legislativ care vizează interesele comunelor, printr-un parteneriat activ și constant cu administrația publică de la nivel central și județean”, a declarat președintele ACOR Prahova, Vasile Diaconu, primarul comunei Măgurele.