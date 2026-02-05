- Publicitate -
Peste 120 de milioane de lei pentru centrul Ploieștiului: asfaltări, zone verzi și piste de biciclete 

Roxana Tănase
Primăria Ploiești

Primăria Ploiești a prezentat, joi, noi detalii cu privire la implementarea a două proiecte majore pentru zona centrală a municipiului.

Cele două proiecte, derulate cu fonduri europene, includ lucrări de reabilitare a tramei stradale, amenajarea de piste pentru biciclete, dar și benzi speciale destinate transportului în comun.

Primul proiect, privind pietonizarea și traficul controlat în zona centrală, a fost depus anul trecut la Agenția Regională de Dezvoltare Sud–Muntenia, pentru obținerea finanțării europene.

Proiectul prevede modernizarea infrastructurii rutiere și a elementelor urbane, prin repararea carosabilului și a trotuarelor, dar și facilități pentru transport alternativ și accesibilitate, prin introducerea stațiilor de bike-sharing și amenajarea pistelor pentru biciclete.

„Valoarea totală a acestui proiect este de 56.218.024,57 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în cuantum de 42.682.549,34 lei, iar contribuția proprie a Municipiului Ploiești este de 13.535.475,23 lei”, a anunțat Primăria Ploiești.

Cel de-al doilea proiect vizează reconfigurarea zonei centrale, incluzând amenajarea de piste pentru biciclete, amenajarea zonelor verzi și de odihnă, dar și spații comerciale moderne. Totodată, proiectul include modernizarea iluminatului public.

„Valoarea totală a acestui proiect este de 65.645.975,30 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în cuantum de 35.807.180,33 lei, iar contribuția proprie a Municipiului Ploiești este de 29.838.794,97 lei”, a anunțat Primăria Ploiești.

Potrivit Primăriei Ploiești, documentația aferentă acestor proiecte se află în curs de publicare în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), urmând ca, în aproximativ două săptămâni, procedura să fie oficial listată pentru execuția lucrărilor.

