Primăria Ploiești vrea să emită obligațiuni municipale

Roxana Tănase
Primăria Ploiești a demarat procedurile pentru emiterea de obligațiuni municipale, în vederea cofinanțării proiectelor europene.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat luni că au fost începute procedurile necesare pentru emiterea de obligațiuni municipale destinate cofinanțării proiectelor europene.

„Am demarat, practic am semnat documentația necesară inițierii procedurilor pentru emiterea de obligațiuni municipale destinate cofinanțării proiectelor europene”, a declarat Mihai Polițeanu, explicând pașii care trebuie urmați pentru acest demers.

„După realizarea documentației de analiză financiară a municipiului Ploiești, așa cum a procedat și Banca Europeană de Investiții, urmează obținerea ratingului orașului. Cel mai probabil, agenția Fitch va realiza acest rating și, în urma evaluării, vom ști dacă Ploieștiul poate emite obligațiuni municipale”, a mai precizat edilul.

Pe lista proiectelor europene care necesită cofinanțare se află reabilitarea a 24 de kilometri de rețea de termoficare, dar și realizarea șoselei care va asigura legătura dintre Gara de Sud și Gara de Vest (detalii AICI).

Numeroase municipii din România au apelat deja la acest tip de finanțare, printre care Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Oradea și București.

