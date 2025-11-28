Cel mai îngust drum județean din Prahova va fi lărgit

Drumul județean care leagă DJ 101 I (Buda) de DN 1 (giratoriul de la Păulești) și trece prin dreptul complexului de evenimente Ramatuelle va fi lărgit anul viitor.

Anunțul a fost făcut ieri, de președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, în timpul ședinței ordinare, ca răspuns la interpelarea consilierului Cătălin Ignat (USR).

”Având în vedere inițiativa dvs. vă promit că în planul de investiții de anul viitor vom prinde acest proiect” a spus Nanu.

Observatorul Prahovean a publicat mai multe articole pe această temă după ce numeroși cititori ne-au sesizat faptul că drumul respectiv este atât de îngust încât nu pot trece două autoturisme unul pe lângă celălalt.

În prezent, acesta este tranzitat zilnic de sute de mașini, inclusiv de camioane.

”Drumul este foarte îngust și aglomerat la orele de vârf. Când te întâlnești cu o altă mașină din sens opus unul dintre șoferi trebuie să tragă dreapta de volan. Problema este că iese de pe acostament, fiind o diferență foarte mare de nivel. Riști să-ți spargi baia de ulei. Am văzut personal cum doi șoferi și-au spart oglinzile crezând că au loc” este doar unul dintre mesajele transmise.

Acest sector de drum a devenit unul județean, acum doi ani. Atunci, Consiliul Local Păulești l-a cedat în administrarea Consiliului Județean Prahova. Scopul acestei decizii a fost extinderea și asfaltarea acestuia pentru a corespunde normelor de siguranță rutieră.

Acest lucru nu s-a întâmplat până acum deși, în decembrie 2024, administrația județului a transmis redacției noastre că ”obiectivul se află în Lista de Investiții”.

VIDEO Cum se circulă acum pe acest drum: