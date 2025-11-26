Varianta ocolitoare Azuga–Bușteni: lucrările avansează conform planului

Consiliul Județean Prahova monitorizează constant evoluția proiectelor majore de infrastructură din județ. Astăzi, echipa CJ Prahova împreună cu Virgiliu-Daniel Nanu au verificat stadiul lucrărilor pe șantierul Variantei Ocolitoare Azuga–Bușteni, un proiect esențial pentru mobilitatea de pe Valea Prahovei.

Constructorul lucrează în ritm susținut, iar pe traseu sunt deschise mai multe fronturi de lucru. Segmentarea traseului, împreună cu lucrările complexe prevăzute în proiect — viaducte, pasaje peste calea ferată, poduri peste râul Prahova, subtraversări, consolidări de versanți și noduri rutiere — intră într-o etapă vizibilă, odată cu avansarea lucrărilor.

Noua șosea va avea 9,4 kilometri și reprezintă o investiție de aproximativ 844 milioane lei, realizată în parteneriat cu CNAIR și finanțată prin Programul Operațional de Transport. Durata estimată a lucrărilor este de 30 de luni.

Obiectivul principal al proiectului este degrevarea DN1 și scoaterea traficului de tranzit din zonele centrale ale orașelor Bușteni și Azuga, reducând semnificativ blocajele care afectează atât locuitorii, cât și turiștii.

Consiliul Județean Prahova rămâne implicat în monitorizarea permanentă a acestui proiect strategic și va continua să colaboreze cu toate instituțiile implicate pentru respectarea termenelor și derularea lucrărilor în condiții de siguranță.