Primăriile din Prahova, sufocate de datorii. „Factura la curent este 40.000 de lei”

Finalul anului 2025 nu este unul ușor pentru multe primării din Prahova. Creșterea tarifelor la curent electric, dar și neplata unor lucrări au împovărat bugetele administrațiilor locale. La Iordăcheanu, doar pentru plata facturii la curent electric pentru iluminatul public necesarul este de 40.000 de lei.

Reducerea cheltuielilor la nivel național a generat reacții în lanț la nivel local. Mulți primari din Prahova au sperat, încă din vară, la o rectificare bugetară pentru acoperirea necesarului de fonduri până la finele anului 2025.

Pe ultima sută de metri din an, rectificarea bugetară ar putea salva inclusiv primării din Prahova care s-au trezit cu o serie de facturi care nu pot fi achitate pentru diverse lucrări.

Facturi la curent de 40.000 lei, la Iordăcheanu

La Iordăcheanu, una dintre probleme o reprezintă creșterea prețului la curentul electric pentru iluminatul public, dar și necesarul pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile pentru lucrările de la Școala Gimnazială din satul Mocești.

„ Avem de acoperit, până la finele anului, sumele neeligibile pentru lucrările de la școala din Mocești.

Factura la curent electric este de 40.000 de lei pentru iluminatul public, deși consumul a fost același ca până acum. Acesta este efectul scumpirii prețului la curent electric.

Așteptăm o rectificare de buget astfel ca sfârșitul de an să nu ne prindă cu datorii. Altfel, ne vom descurca cu greu cu datoriile”, ne-a precizat Aurel Constantin (PNL), primarul comunei Iordăcheanu.

La Comarnic sunt necesari 3 milioane de lei

La Comarnic, primarul orașului, Sorin Popa (PNL), susține că pentru a nu intra în noul an cu arierate ar fi necesară o rectificare de buget.

„Nădăjduim că va fi o rectificare de buget până la sfârșitul anului. În cazul de față vorbim de facturi pentru mai multe lucrări executate. Pentru a evita să încheiem anul cu arierate ar fi nevoie de o rectificare de buget.

Așteptăm rectificarea de buget încă din vară. Suma necesară pentru plata facturilor este de aproximativ 3 milioane de lei”, a susținut Sorin Popa, primarul orașului Comarnic.

Bani doar pentru servicii sociale

Guvernul a alocat pentru Prahova, săptămâna trecută, din fondul de rezervă, 12.830.000 de lei, sumă destinată strict pentru finanțarea serviciilor sociale.

Fondurile au fost destinate strict pentru sistemul de protecție a copilului, dar și pentru centrele de zi și centrele rezidențiale pentru adulte cu handicap și pentru căminele pentru persoanele vârstnice. (Detalii AICI)

Grav este că, în sarcina primăriilor a rămas inclusiv plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap.

La nivel național, primarii au solicitat, potrivit profit.ro, un miliard de lei pentru acoperirea cheltuielilor până la finele anului 2025.